Den blev nærmest verdensberømt i Indien og kendt som en 'supermor'. Tigeren Collarwali fik nemlig gennem hele sit liv 29 unger og havde dermed en stor andel i at genoplive bestanden af tigre på de kanter.

Men nu er den død, og folk sørger over dens endeligt. I hvert fald i dyrereservatet Pench Tiger Reserve i delstaten Madhya Pradesh.

Den døde ganske fredeligt, efter at have haft nogle problemer med fordøjelsen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dystre medarbejdere fra reservatet bar tigerens krop frem til ligbålet, der var dækket med blomster. Den skulle kremeres, ligesom mennesker bliver det i Indien.

Mændene beder en stille bøn for tigerhunnen 'Collarwali'. Foto: AFP PHOTO / Bright Tiger Films / Madhya Pradesh Forest Department Vis mere Mændene beder en stille bøn for tigerhunnen 'Collarwali'. Foto: AFP PHOTO / Bright Tiger Films / Madhya Pradesh Forest Department

»Tigerhunnen var vældigt populær i reservatet og i det lokale samfund,« siger Alok Mishra, der er direktør for Pench Tiger Reserve, til nyhedsbureauet AFP.

»Alle kendte til hende.«

Collarwali gjorde sig fortjent til hæderen ved at gøre næste generation af tigrene mangfoldige. Hele 29 unger blev det til i hendes karriere – de 25 af dem overlevede, til de blev voksne.

Hendes specielle navn – det betyder 'Hvid krave' på dansk – kommer fra et specielt projekt, der blev lavet i naturparken, mens hun var lille.

Det lægges træ på ligbådet, så 'Collarwali' kan blive kremeret. Foto: AFP PHOTO / Bright Tiger Films / Madhya Pradesh Forest Department Vis mere Det lægges træ på ligbådet, så 'Collarwali' kan blive kremeret. Foto: AFP PHOTO / Bright Tiger Films / Madhya Pradesh Forest Department

»Hun var den første tiger, der fik et halsbånd på,« fortæller Mishra. »Derfor blev hun meget berømt, for halsbåndet gjorde, at hun blev fulgt overalt.«

Billeder af Collarwali, der går gennem skoven, blev delt på de sociale medier efter hendes død. De var ofte fyldt med hjertelige hyldester.

»RIP, Dronningen af Pench. Du levede længe og majestætisk. Du regerede over fødekæden, og takket være dig var en hel skov i live,« lød det blandt andet.