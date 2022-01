De skal mødes allerede i næste uge. Og målet er klart.

»Vi skal snakke om, hvordan vi formelt kan gøre noget for at stoppe ham – og også den ekstremisme, vold og retorik, der fortsat deler vores land,« siger Stephanie Grisham.

Manden der skal stoppes er hendes tidligere chef, Donald Trump. Stoppes fra igen at stille op til præsidentvalget, stoppes fra at blive USAs præsident igen. Det siger hun i et interview med CNN.

Her fortæller Stephanie Grisham, at »omkring 15« tidligere medlemmer af Trumps stab nu er gået sammen for at modarbejde den tidligere præsident, der stadig står i spidsen for det republikanske parti.

Stephanie Grisham. Foto: EVELYN HOCKSTEIN Vis mere Stephanie Grisham. Foto: EVELYN HOCKSTEIN

Hendes ord falder på årsdagen for stormløbet på Kongressen, hvor Trump-støtter i tusindvis marcherede gennem Washington og tiltvang sig adgang til den ikoniske bygning, hvor politikere måtte flygte fra hoben.

Det var samme dag, som Stephanie Grisham sagde sit job som toprådgiver i Det Hvide Hus op.

Siden har hun været åben modstander af Donald Trump og udgav i sommer også en kritisk bog om ham.

Nu kalder hun den tidligere præsident for en »mester i manipulation«. Og hun siger, at hun vil rejse rundt i USA for at tale med folk, der »stadig tror på ham, som jeg også gjorde engang for at forklare, hvem han i virkeligheden er«.

Donald Trump har endnu sagt, om han faktisk stiller op ved valget i 2024. Foto: JIM WATSON Vis mere Donald Trump har endnu sagt, om han faktisk stiller op ved valget i 2024. Foto: JIM WATSON

Det vides endnu ikke, hvem de 15 tidligere stabsmedlemmer er. Kun et par navne er kommet frem: Olivia Troye, tidligere rådgiver for Donald Trumps vicepræsident, Mike Pence. Anthony Scaramucci, tidligere kommunikationschef i Det Hvide Hus.

»Jeg håber, at folk vil tale med mig eller nogle af de andre, der vitterligt troede på Trump, så de kan forstå, at man stadig godt kan være stolt af den politik, som han indførte, men det behøver ikke at være ham,« siger Stephanie Grisham:

Tror du, at Donald Trump stiller op ved præsidentvalget i 2024?

»Det behøver ikke at være en mand, der skabte så meget kaos og ødelæggelse i dette land.«

I denne uge har hun i øvrigt også afgivet vidneforklaring til det undersøgelsesudvalg, der er i færd med at kortlægge ansvaret for 6. januaroptøjerne sidste år.

Stephanie Grisham slår fast, at hun fuldt ud samarbejder i den forbindelse, og hun mener at vide, at man her vil få »uigendriveligt bevis« for, at Donald Trump stod bag.