En ny rapport fra Statens Serum Institut giver anledning til corona-optimisme.

»Som situationen er nu, kan jeg ikke se, hvad der skulle være af sundhedsfaglige argumenter for at holde fast i restriktionerne længere end til den 17. januar.«

Sådan lyder det fra Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og medlem af den faglige referencegruppe, der rådgiver regeringen om håndteringen af covid-19.

En opgørelse fra SSI sætter i dag for første gang præcise tal på, om patienter er indlagt på grund af eller med coronavirus.

Rapporten viser, at omkring tre ud af fire er indlagt på grund af coronavirus. Resten har andre diagnoser, hvoraf en lille andel har andre luftvejsdiagnoser, som mistænkes at være corona

Ifølge Jes Søggard giver det udmærket mening at holde fast i de nuværende restriktioner frem til den 17. januar, da man endnu ikke ved, hvordan blandt andet børnenes retur til skolerne kommer til at påvirke den samlede smitteudvikling.

»Med det sagt, så mener jeg, vi er ved at være der, hvor prisen for restriktioner risiker at blive for høj i forhold til blandt andet samfundsøkonomien og den mentale trivsel i befolkningen,« siger Søgaard.

Han mener, at der skal ske noget drastisk før det sundhedsfagligt vil give mening at bevare eller forlænge de gældende coronarestriktioner.

»Det skulle være tale om en helt ny coronavariant eller at smitten med omikronvarianten pludseligt skulle få voldsomt fat i de ældre og sårbare grupper i samfundet,« siger Jes Søgaard.

Rapporten er offentliggjort i forlængelse af, at der de seneste uger har været debat om tallene for coronaindlæggelser fra Statens Serum Institut, der bliver offentliggjort dagligt.

Den daglige opgørelse fra SSI indeholder alle patienter, der har været indlagt mindst 12 timer og samtidig er testet positiv i løbet af de seneste 14 dage.

Fagfolk og politikere har kritiseret opgørelsesmetoden, som de mener, giver et forvrænget billede af, hvor stort et pres coronavirus skaber på sundhedsvæsenet.

Som B.T. tidligere i dag kunne fortælle, har statsminister Mette Frederiksen flere gange brugt tallene fra SSI til at argumentere for coronarestriktioner.

Jes Søgaard er enig i kritikken af, at SSIs opgørelsestal over indlæggelser har skudt ved siden af.

»Det har undret mig længe, at tallene blev kommunikeret ud på den måde. Det er ikke unormalt i forskerkredse at gøre som SSI har gjort, men det har desværre skabt et billede af indlæggelsestallene, der har været misvisende,« siger Jes Søgaard og fortsætter:

»Det mener jeg egentlig, at man skylder offentligheden at gøre, så det er da udmærket, at der nu bliver rettet op. Men det er mærkeligt, at det først er blevet en debat her så sent i epidemien.«