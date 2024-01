I takt med at retsdokumenterne offentliggøres, afsløres flere og flere detaljer fra sagen mod den afdøde finansmand og seksualforbryder Jeffrey Epstein og hans kæreste Ghislaine Maxwell.

Nu er det kommet frem, hvor meget Virginia Giuffre hævder at have modtaget for at dyrke sex med prins Andrew som 17-årig.

Det skriver Sky News.

Det er retsdokumenter fra Virginia Giuffres civile injuriesag mod Ghislaine Maxwell, som startede i 2015, der nu er blevet offentliggjort.

Heraf fremgår det, at hun under et retsmøde samme år blev spurgt til en meget omtalt episode, Giuffre hævder fandt sted i 2001.

Blev du betalt 10-15.000 dollar på vegne af Jeffrey Epstein for at have sex med prins Andrew?

»Ja, jeg modtog 15.000 dollar (101.000 kroner i dagens kurs, red.),« svarede Virginia Giuffre, som i dag er 40 år gammel.

Under ed har Giuffre, som skulle have været Jeffrey Epsteins 'sexslave', forklaret, at hun i alt tre gange blev tvunget til at havde sex med prins Andrew.

På dette udateret foto taget på en ukendt lokation ses prins Andrew og Virginia Giuffre sammen. I baggrunden ses Ghislaine Maxwell. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere På dette udateret foto taget på en ukendt lokation ses prins Andrew og Virginia Giuffre sammen. I baggrunden ses Ghislaine Maxwell. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Overgrebene skulle have fundet sted mellem 2001 og 2002 i både London, New York og på Epsteins ø.

Prins Andrew har tidligere afvist nogensinde at have mødt hende, selv om der er billeder af de to sammen. Han har også afvist alle anklagerne.

Prins Andrew indgik et forlig med Virginia Giuffre i 2022.

Beløbet er ikke offentliggjort, men ifølge den britiske avis The Daily Telegraph måtte prinsen af med 12 millioner pund. Det svarer til godt 106 millioner kroner.

Den største del af beløbet – cirka 89 millioner kroner – skulle han betale direkte til Virginia Giuffre, men de resterende cirka 17 millioner kroner gik til en velgørende organisation, som hjælper ofre for menneskehandel.

Prins Andrew er blevet lagt på is af det britiske kongehus og har mistet sine militære titler og protektorroller. Det skyldes anklagerne fra Virginia Giuffre.

Sagen har hængt som en skygge over det britiske kongehus, som har fået meget negativ omtale som følge af sagen.

Og Giuffres civile injuriesag mod Epsteins kæreste Ghislaine Maxwell? Den blev afgjort i et forlig i 2017.

Prins Andrew og Virginia Giuffre. Foto: Ben Gabbe Steve Parsons/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Andrew og Virginia Giuffre. Foto: Ben Gabbe Steve Parsons/AFP/Ritzau Scanpix

Jeffrey Epstein blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019, mens han ventede på at blive stillet for en dommer i den omfattende sag om menneskehandel og misbrug af mindreårige, han var sigtet i.

Dødsårsagen blev senere fastslået til at være selvmord.

Politiet har tidligere bekræftet, at der ikke bliver lanceret en ny efterforskning på baggrund af retsdokumenterne, som nu ser dagens lys.