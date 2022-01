Så er stranden 'The Beach' åbnet igen på Phi Phi Leh i Thailand. Eller rettere Maya Bay, som den retteligt hedder.

Stranden, som blev verdensberømt, efter filmen 'The Beach' med Leonardo DiCaprio havde premiere i år 2000, er blevet åbnet for gæster efter mere end tre års venten.

Hele bugten blev lukket i sommeren 2018. Myndighederne sagde, at de mange både med flere tusinde passagerer havde ødelagt havbunden og alt dets koralrev.

Men nu kan turister igen komme ind og se den berømte strand. Grunden til åbningen er, at økosystemet er ved at komme sig, siger de thailandske myndigheder. Det skriver BBC.

En officer fra det thailandske vildtdepartement bærer en ansigtsmaske – og han står vagt ved broen, hvor gæsterne kan komme i land. Foto: JORGE SILVA Vis mere En officer fra det thailandske vildtdepartement bærer en ansigtsmaske – og han står vagt ved broen, hvor gæsterne kan komme i land. Foto: JORGE SILVA

Der er dog sat betydelige begrænsninger på turisternes færden i området.

Der må på et givent tidspunkt maksimalt være 375 gæster på stranden – og de skal forlade den igen efter en time. Svømning er absolut forbudt, fortæller myndighederne.

»Hajerne er vendt tilbage, koralrevene gror igen, og vandet er blevet klarere,« siger Yuthasak Supasorn. Han leder Thailands Tourism Authority, til nyhedsbureauet Reuters.

»Disse ting viser, at naturen kan helbrede sig selv, hvis vi blot giver den tid. Vi skal arbejde på, at det også bliver på den måde.«

Vandet er ganske rigtigt blevet meget mere klart i Maya Bay, der har været lukket for turister i mere end tre år. Foto: JORGE SILVA Vis mere Vandet er ganske rigtigt blevet meget mere klart i Maya Bay, der har været lukket for turister i mere end tre år. Foto: JORGE SILVA

Endelig bliver det kun tilladt for turistbådene at lægge til kaj specielle steder, for ikke at skade koralrevet.

Før lukningen i 2018 var der en konstant larm fra speedbådene, hvis skruer skabte ravage på havbunden.

Over 5.000 turister besøgte hver dag stranden, og det betød, at alt koralrev var forsvundet ude i bugten.