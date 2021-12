»Køen er vild. Jeg har stået i kø i over en time, og der er ikke specielt travlt i lufthavnen nu,« siger en kvinde, der ankom til Oslo Lufthavn fra Danmark mandag morgen, til Dagbladet.

Hun fortæller, at der står 150 mennesker i kø for at få en test.

»Det er fuldstændig kaos. Jeg ærgrer mig over, at regeringen ikke har leveret god nok infrastruktur til at teste folk, når der gang på gang pålægges test,« fortsætter hun.

Hun har måttet vente to timer i alt. Hun havde allerede fået en negativ test i Danmark 14 timer forinden.

Det er Ullensaker kommune, der står for test i lufthavnen.

Roger Sandum, kommunikationsrådgiver for kommunen, fortæller til Dagbladet, at man må regne med at stå over en time i kø.

Det kan tage op til to timer i alt, når du også skal vente på et testresultat.

Dagbladet spørger ham, hvorfor køen er så lang, og til det svarer han, at det er flere gæster fra udlandet, der skaber kø i lufthavnen. Bliver køerne for lange, kan man lukke folk forbi dem. Kravet er nemlig blot, at man skal testes, før der er gået 24 timer.

Han vurderer ikke, at køen er lang nok til, at man gør det endnu.

»Det er en normal kø,« siger han.