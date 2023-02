Lyt til artiklen

En fyringsbølge skyller ind over den globale techbranche, og nu er turen så kommet til den populære mobilbetalingstjeneste PayPal.

PayPal har besluttet at skære 2.000 stillinger væk, hvilket svarer til syv procent af selskabets arbejdsstyrke.

Det skriver CNBC.

PayPals øverste direktør, Dan Schulman, begrunder i en pressemeddelelse fyringsrunden med »det udfordrende makroøkonomiske klima«.

Med det mener han den høje inflation og det store pres på økonomien, som har udhulet forbrugernes købekraft og medvirket til, at PayPal-aktien sidste år mistede 60 procent af sin værdi.

PayPal er ikke den eneste virksomhed i techbranchen, der har varslet store fyringsrunder det kommende stykke tid.

Det samme meddelte Google, Amazon og Microsoft tilbage i januar.

Google vil nedlægge 12.000 stillinger, Amazon 18.000 og Microsoft 10.000 stillinger.

Også Facebook, Twitter og Spotify har gennemført massefyringer.

Facebook har skilt sig af med 11.000 ansatte, mens Twitter har vinket farvel til 3.700 ansatte, hvilket svarer til knap hver anden medarbejder i virksomheden.

Fyringsrunden i Twitter sker efter, at den amerikanske rigmand og Tesla-stifter Elon Musk i efteråret sidste år købte det sociale medie for svimlende 332 milliarder kroner.

Også billedbeskedtjenesten Snapchat og elektronikgiganten Samsung Electronics kæmper i øjeblikket med faldende omsætning, hvilket kan være et forvarsel om, at der også her er fyringer på vej.

PayPal er et amerikansk betalingssystem, der gør det muligt at betale over nettet uden at skulle til at indtaste sine kontooplysninger.

I kølvandet på udmeldingen om PayPals sparerunde steg firmaets aktie tirsdag med to procent.