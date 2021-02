Talsmanden for Det Hvide Hus, TJ Ducklo, gik bananas på en journalist og truede med at »ødelægge hende«.

Det kommer efter, han fandt ud af, at journalisten, Palmeri fra Politico, var i gang med at skrive en historie om hans private forhold.

Truslen fik han dog ikke meget ud af. TJ Ducklo er nemlig blevet suspenderet i en uge uden løn, efter Det Hvide Hus fandt ud af, hvad han havde sagt. Det skriver New York Post.

TJ Ducklo har efterfølgende undskyldt til journalisten, men når han vender tilbage, må han ikke længere samarbejde med journalister fra Politico.

Helt præcist skulle Palmeri have haft i sinde at skrive en artikel om Ducklos private liv og særligt hans hemmelige forhold til en journalist fra mediet Axios, Alexi McCammond.

Det var her, Ducklos temperament ikke kunne holde til mere, og han skulle være gået bersærk på journalisten.

Ikke nok truede han hende med at ødelægge Palmeri, hvis hun skrev historien, men Ducklo anklagede hende også for at være jaloux over, at han datede McCammond, og at en helt anden mand efter sigende skulle have været i seng med McCammond i stedet for Palmeri selv.

Ducklo fik dog intet ud af sine trusler. Ikke nok med suspenderingen, så var der også et stort opslag i både People Magazine og Politico netop omkrig Ducklos forhold til McCammod et par dage efter, Det Hvide Hus blev gjort opmærksom på truslen.