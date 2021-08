Talibans magtovertagelse i Afghanistan har været virkelighed siden midten af august.

Men mens urolighederne har stået på, har ingen set skyggen af den islamiske oprørsbevægelses øverste leder. Det skriver det australske nyhedsmedie News.

På trods af, at hele verdens øjne er rettet mod Taliban, er det altså lykkes Mullah Haibatullah Akhundzada at holde sig ude af offentlighedens søgelys.

Men nu er der noget, der tyder på, at Talibans leder snart vil gøre sin entre.

Talibans leder – Mawlawi Haibatullah Akhundzada – har endnu ikke vist sig under Talibans magtovertagelser i Afghanistan. Foto: Afghan Taliban Vis mere Talibans leder – Mawlawi Haibatullah Akhundzada – har endnu ikke vist sig under Talibans magtovertagelser i Afghanistan. Foto: Afghan Taliban

En af Talibans talsmænd Zabihullah Mujahid udtaler, at Mullah Haibatullah Akhundzada befinder sig i Kandahar og snart vil optræde offentligt. Det skriver flere medier, heriblandt The Guardian.

Mullah Haibatullah Akhundzada har været Talibans øverste leder siden 2016, men det er ikke meget offentligheden kender til ham.

Med undtagelse af et enkelt billede udsendt af Taliban selv – og udsendelse af årlige beskeder på islamiske helligdage – har han endnu ikke optrådt offentligt.

Taliban har en lang historik med skjulte ledere. Australske News oplyser, at flere medlemmer af Taliban har givet upræcise svar, når reporterer i Afghanistan spørger ind til gruppens leder.

»Hvis Gud vil det, ser I ham snart,« skulle Taliban talsmand, Zabihullah Mujahid, efter sigende have udtalt indenfor den sidste uge. Og nu tyder det på, at det snart kommer til at ske.

Mullah Haibatullah Akhundzadas hidtidige fravær har medført årelange rygter om lederen i Pakistan og Afghanistan.

Rygterne går på, at lederens fravær enten skyldes sygdom med Covid – eller at han har mistet livet i en bombeeksplosion. Der er ingen dokumentation, der bekræfter rygterne.