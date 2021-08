Mandag kan borgerne tilknyttet Astrup Sogn i Aarhus Kommune vende tilbage til hverdagen, da det er besluttet, at sognet atter kan genåbne.

Genåbningen betyder, at dagtilbuddene i sognet ved Solbjerg ikke længere er omfattet af skærpede retningslinjer, og at forældre ikke længere opfordres til at holde børn hjemme fra dagtilbud.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelse.

Søndag viste corona-tallene fra Statens Serum Institut, at Astrup Sogn, der har knap 2200 indbyggere, kunne genåbne fra mandag morgen 30. august efter en nedlukningsperiode siden 21. august på grund af for høje smittetal.

Under nedlukningen har to dagtilbudsafdelinger, en privatinstitution og enkelte private børnepassere været omfattet skærpede retningslinjer.

De seneste syv dage har sognet haft en incidens, der har ligget på under 1000, og det betyder, at sognet atter kan åbne som normalt.