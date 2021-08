Nærmest hver dag kommer der rystende nyheder ind fra landet, som danske tropper lige har forladt.

Den frygtede og brutale Taleban-bevægelse stormer frem i Afghanistan og har på få dage indtaget en række provinshovedstæder i landet, der indtil for ganske nylig var under amerikansk beskyttelse. Senest er storbyen Kandahar faldet. Og det er en brutal organisation, som lige nu er på fremmarch. Det fortæller en dansk soldat, som har oplevet det på nærmeste hånd.

»Det er en kynisk, brutal og hårdhændet bevægelse. Jeg har personligt oplevet, hvordan de tolke, de danske styrker benyttede sig af, har fået kidnappet og dræbt familiemedlemmer, fordi de hjalp 'besættelsesmagten',« siger Thomas Lund.

Han har været udsendt til Afghanistan tre gange.

Den første gang var i 2009 med hold 7. Dengang hed basen Armadillo og lå i den sydlige Helmand-provins.

Netop Helmand-provinsen er i dag helt eller delvist under Talebans besiddelse.

Det samme er en lang række provinshovedstæder – hovedsagelig i den nordlige del af landet – kommet inden for den seneste uge.

Blandt de mere betydningsfulde er den nordlige storby Kunduz, der med sine omkring 270.000 indbyggere er afgørende for handlen i nord og transporten af opium i grænseområdet med Tadsjikistan.

Afghanske Taleban-krigere ved guvernørens hus i nyerobrede Ghazni. Foto: NAWID TANHA

Torsdag kom endnu et chok, da byen Ghazni med sine omkring 140.000 indbyggere torsdag blev den tiende provinshovedstad på en uge til at falde til Taleban. Ghazni ligger kun omkring 150 kilometer fra hovedstaden Kabul.

Overalt hvor Taleban marcherer frem i Afghanistan, er der historier om døde civile, brutale drab, hård afstraffelse og frygt i den lokale befolkning.

Taleban benægter selv, at de indfører sharialovgivning, men blandt andet kan BBC fra det nordlige Afghanistan berette om en mand, som blev afstraffet for at lytte til musik på basaren i byen Balkh.

Straffen var, at manden skulle gå barfodet i varmen, til han kollapsede.

Taleban-krigere slæber en krop væk efter hårde kampe i Farah-provinsen. Foto: REUTERS TV

Andre steder går rapporterne på, at steninger, afhuggede hænder og piskeslag er genindført for utroskab, tyveri og sex inden ægteskab.

Thomas Lund genkender også billedet af den brutalitet, som Taleban ser ud til at genindføre.

»Jeg har set blinde kvinder gå rundt, som har fået revet øjnene ud på grund af utroskab, i Taleban-kontrollerede områder. Og vi var bevidste om, at der foregik steninger af kvinder for utroskab,« siger han.

Talebans voldsomhed kom helt tæt på, da han under sin første tur i Afghanistan var vidne til, at enhedens afghanske tolk fik sin far kidnappet og dræbt af Taleban.

Thomas Lund.

»Tolken er i sikkerhed nu, men han vil for altid have det tab, at hans far blev dræbt, fordi han selv hjalp os,« siger Thomas Lund.

BBC har under beskyttelse af netop Taleban været på besøg i den nordlige del af landet, hvor organisationen har rykket med en voldsom fart de seneste uger.

Her fortæller den lokale Taleban-leder, at man er klar over, at civile mister livet, men som han siger:

»Det er krig, folk dør.«

»Vi gør alt, vi kan, for ikke at ramme civile,« uddyber han.

På spørgsmålet om, hvorfor Taleban har indledt kampene, er der ingen tvivl.

»Vores regering blev styrtet. De (amerikanerne, red.) begyndte kampene,« siger Taleban-lederen, der har et klart mål om at vælte Afghanistans vestligt støttede regering:

»De opgiver ikke den vestlige kultur ... så vi slår dem ihjel,« lyder det iskoldt om regeringen i landet.

A man said to be a Taliban fighter fires his weapon towards where the body of a man was thrown at a location said to be Farah, Afghanistan, in this still image taken from an undated recent video obtained by Reuters August 11, 2021. Video obtained by REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. REUTERS COULD NOT INDEPENDENTLY VERIFY THE LOCATION NOR THE DATE OF THE FOOTAGE. Foto: REUTERS TV

Thomas Lund har selv ligget i ildkamp med Taleban. Hovedsagelig under sin første tur til Helmand i 2009.

»Det er en irregulær modstander. Vi var en konventionel hær, men de kunne gemme sig i lokalbefolkningen og kender lokalområdet, så de var svære at bekæmpe,« siger Thomas Lund og giver bevis på en af de styrker, Taleban har.

De kunne være alle.

»Taleban har mange afskygninger. De mere hardcore og så dem, vi kaldte 10 dollar-Taleban. De var lokale bønder, som fik 10 dollar for at skyde på os. De ville bare have deres 10 dollar, mens de mere hardcore er motiveret af deres tro og deres opiumhandel,« forklarer han.

Stribevis af afghanere er flygtet fra deres hjem. Her ses en lille gruppe ved grænsen til Pakistan, hvor de håber på at krydse over. Foto: STRINGER

For Thomas Lund er nyhederne om Talebans fremmarch skidt læsning. Alligevel er der et lyspunkt.

»Det er selvfølgelig frustrerende at se, Taleban vinder så meget frem. Men der er sket meget i landet, så det er ikke spildt arbejde i mine øjne, som mange siger. Den generation, som er vokset op nu her, de har rykket meget,« siger Thomas Lund, som var med til at tage Danmark ud af Helmand med sin tredje tur til landet i 2014 med hold 14.