En familie gennemlevede i næsten en time det, der må siges at være deres værste mareridt.

Den 4. september tikkede det opkald ind, som alle forældre frygter at få: Jeres søn er død.

Opkaldet kom fra Sørlandets Sykehus i Kristiansand i Norge. Der var bare det men. Sønnen var slet ikke død.

Det skriver det norske medie NRK.

Selvsamme dag, som familien fik det ubehagelige opkald, fandt et motorcykeluheld nemlig sted.

I uheldet mistede en mand i 30erne livet. Og det var i den forbindelse, at Sørlandets Sykehus fik erklæret en mand i 20erne død i stedet for.

Den 20-årig var ejeren af motorcyklen, der blev kørt på. Men motorcyklen var blevet stjålet. Så det var altså ikke ejeren, der kørte i døden på den.

Men den besked får forældrene først knap en time efter, at de fra sygehuset fik den hjerteskærende besked.

Og det var end ikke fra sygehuset selv, at de fik den.

Sønnen ringede nemlig.

Sygehuset har siden været ude at beklage episoden kraftigt.

»Vi beklager kraftigt den byrde, det har været for den pågældende familie,« lyder det fra direktøren for Sørlandets Sykehus, Susanne Hernes, til NRK, Hun fortæller ligeledes, at sygehuset har startet en intern gennemgang af hændelsen for at finde ud af, hvordan de kan forhindre, at sådan noget sker igen.