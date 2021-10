Et stort bid fra en blodsulten alligator.

Det var, hvad en ung mand fik at mærke på egen krop efter en svømmetur i nærheden af den brasilianske hovedstad Campo Grande.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Her valgte manden nemlig at springe i søen, som går under navnet Lago do Amor, på trods af adskillige advarsler om, at der kunne være fare på færde.

Og allerede efter få svømmetag, fik den unge mand da også konsekvensen at mærke.

Bagved svømmeren sneg en stor, blodsulten alligator sig nemlig ind på den unge mand, og her tog den angiveligt et bid af mandens arm.

Manden var dog en habil svømmer, og som det ses på videoen slap han hurtigt væk fra alligatoren, trods et bid, og nåede ind til bredden.

Efter hændelsen er det dog kommet bag på flere lokale i området nær Lago do Amor-søen, at manden overhovedet har haft lyst til at springe i søen.

For ikke nok med, at der hænger advarsler om risiko for alligatorer ved søen, så er vandet også mørkt og snavset, og ifølge Garapeira Marinalva da Silva, som er beboer i området, er det derfor »helt åbenlyst« at man ikke hopper i søen for en dukkert.

»Nogle gange er der børn i området, som går derover, men så fortæller vi dem, at der er en alligator, og at den er farlig, og så kommer de lynhurtigt tilbage,« fortalte Garapeira Marinalva da Silva til Campo Grande News.

Ifølge mediet er den unge mand desuden sluppet fra hændelsen uden alvorlige smerter.