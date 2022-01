De store, tunge transportfly har fløjet deres last hen over Jylland, hen over Fyn og hen over Sjælland.

Fra Storbritannien til Ukraine.

Det er det britiske forsvarsmedie UK Defence Journal, der kan fortælle om transporten af militært udstyr i de såkaldte C-17-fly, der skal fungere som ballast i et eventuelt forsvar mod Rusland, der har udstationeret op mod 100.000 soldater nær den ukrainske grænse.

Mediet fremlægger også en grafisk oversigt over flyenes ruter, der altså mandag er gået hen over Danmark fra det britiske luftvåbens base, Royal Air Force Brize Norton, nordvest for London.

BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw — George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Den britiske forsvarsminister har mandag bekræftet, at landets regering har besluttet at støtte Ukraine med militært udstyr.

Men som han understreger: »Det er ikke strategiske våben og udgør ingen trussel mod Rusland. Det er til brug i selvforsvar, og britiske tropper vil stå fpr den tidlige uddannelse, inden de vender tilbage til Storbritannien,« lød det Ben Wallace i en udtalelse til Parlamentet.

I stedet er der tale om militært udstyr, der skal hjælpe Ukraine, hvis det skulle komme til den russiske invasion – der er en stigende frygt for vil finde sted.

Storbritannien har sendt en »sikkerhedshjælpepakke«, der ifølge forsvarsministeren består af lette antipanserværns-våbensystemer. Uden at det bliver yderligere specificeret.

»De er kortrækkende, men de vil ikke desto mindre få folk til at stoppe op og tænke over, hvad de er i gang med. Og hvis kampvogne skulle rulle ind i Ukraine, invadere landet, ville de være en del af forsvaret, sagde Ben Wallace også mandag ifølge Reuters.

Den ukrainske forsvarsminister, Oleksii Reznikov:

»Ukraine sætter stor pris på Storbritanniens beslutning om at levere en sikkerhedspakke med lette antipanserværns-våbensystemer,« lød det i et tweet.

Den danske regering meddelte for lidt over en uge siden, at man på grund af den russisk-ukrainske optrapning vil udvide bidraget til NATO-opgaver i Nordeuropa og Baltikum med en fregat og fire F-16-jagerfly.

Senest har udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i weekenden besøgt Ukraine og samtidig overleveret et dansk bidrag på 164 millioner kroner, der blandt andet skal gå til træning og uddannelse af ukrainske styrker.