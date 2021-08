Smitten på Hawaii er eksploderet, og det får guvernøren til at bede turister om at blive sig væk.

»Ikke et godt tidspunkt.« Sådan lyder beskeden fra Hawaiis guvernør, David Ige, til turister.

Det skriver The Guardian.

Det sker efter, at smitten i ferieparadiset banker derudad. På to uger er smittetilfældene steget med 36 procent og hospitalsindlæggelserne med 78 procent.

Det er den noget mere smitsomme deltavariant, – som vi også kæmper med i Danmark – der spreder sig med hastige skridt.

Sammenlignet med Danmark, så halter Hawaii efter med vaccinationerne. På Hawaii har man færdigvaccineret 62 procent. I Danmark er vi lidt hurtigere og har givet næsten 70 procent to stik.

Coronapandemien er for anden gang skyld i, at danske Michelle Vesterby må se VM i Ironman på Hawaii blive udsat.

Så Michelle Vesterby må vente med at kaste sig ud i 3,86 kilometers svømning, 180,2 kilometers cykling og 42,2 kilometers løb, som VM i ironman på Hawaii byder på.

Forhåbentligt kan hun kaste sig ud i det til næste år, hvor arrangørerne planlægger at afholde to af slagsen. Et i februar og et i oktober.