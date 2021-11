Det er desværre ikke et tænkt fænomen, at unge kvinder bliver 'drugged' i nattelivet.

Men det er nok de færreste af os, der derfra får associationer til kanyler med bedøvelsesmiddel.

Om ikke andet, er det netop hvad der i øjeblikket tendenserer på de engelske natklubber.

Det skriver flere medier, heriblandt NBC News og Berlingske.

Fænomenet med kanlyestik kaldes også for 'spiking'. Og det er oftest unge kvinder, der udsættes for den type overgreb.

Resultatet er, at kvinderne dagen derpå, intet kan huske fra natten. Til gengæld er de efterladt med et lille rødt mærke.

NBC News oplyser, at britisk politi i disse dage modtager et stigende antal anmeldelser fra personer, der har været udsat for det.

Blandt anmeldelsernes ofre optræder både kvinder og mænd. Men ifølge politiet, ses langt størstedel af tilfældene hos unge kvinder.

Udover anmeldelser om kanylestik, opleves der i England også et stigende antal tilfælde af kvinder, der har fået piller i deres drinks.

Selvom politiet langt fra mener, at have anholdt alle gerningsmænd, er der flere mistænkte i politiets varetægt.

Det er blandt andet lykkedes Sussex Politi at anholde en mistænkt 28-årig mand i en af sagerne.

Allerede i oktober måned skrev Berlingske, at unge kvinder ifører sig tykkere tøj, når de begiver sig ud i det engelske natteliv.

Her beskrives blandt andet en episode for 19 årige Zara Owen, der en morgen vågnede op uden nogen erindring af nattens strabadser.

Her var det et smertefuldt ben med et nålestik, der afslørede hvad der var sket. Hun var blevet 'spiked'.

Tidligere har også mediet The Tab skrevet, at mere end 2.600 unge englændere er af den overbevisning, at de er blevet 'spiked'.

Et tal, der stammer fra en Instagram-undersøgelse, mediet selv havde foretaget.