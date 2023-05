Vi danskere har åbenbart mere til fælles med koalabjørne, end man skulle tro.

I Danmark er den seksuelt overførte bakterie klamydia mere udbredt end nogensinde før, men i Australien har den udviklet sig til et endnu større problem for landets koalabjørne.

Australske forskere har derfor påbegyndt en ambitiøs indsats for at få vilde koalabjørne vaccineret mod klamydia.

Det skriver det internationale nyhedsbureau AP.

Har du været smittet med klamydia?

Koalaen er listet som en truet dyreart og en af de største trusler mod bestanden er netop klamydia.

Modsat os mennesker kan koalaer nemlig ikke beskytte sig under sex, og bakterien smitter derfor som en steppebrand. Desuden kan den sprede sig fra mor til unge.

Læg dertil at klamydiainfektion er væsentlig farligere for de nuttede pungdyr end for os mennesker.

Koalaerne risikerer i værste fald at dø eller få alvorlige komplikationer som for eksempel permanent blæreskade, blindhed og infertilitet (barnløshed, red.).

Fakta om koalaen Koalaen er et pattedyr, der lever i Australiens østlige og sydøstlige kystområder.

Den er ikke en bjørn - men et pungdyr.

Koalaen kan blive op til 20 år gammel i naturen.

Koalaen er det eneste dyr i verden, som næsten udelukkende lever af eukalyptusblade. Bladene indeholder en gift, som gør dem uspiselige for andre dyr.

Den bruger op mod fem timer om dagen på at finde føde og spiser op mod et kilo eukalyptusblade i døgnet. Resten af tiden sover den.

Den tilbringer det meste af sin tid i toppen af et eukalyptustræ. De krammer træet, fordi det har en afkølende effekt.

Koalaen får normalt al sin væske gennem eukalyptusbladene.

Arten er truet af tab af habitat samt af tørke og sygdomme som klamydia. Desuden dræbes mange af biler og hunde.

Det estimeres, at der er langt under 100.000 koalaer tilbage.

Kilder: Videnskab.dk, National Geographic, WWF, Australiens Koalafond. /ritzau/

»Det dræber koalaer, fordi de bliver så syge, at de ikke kan klatre i træer for at få mad, eller undslippe rovdyr, og hunner kan blive infertile,« siger Samuel Phillips til AP.

Han er vaccineudvikler og mikrobiolog ved University of the Sunshine Coast i den australske delstat Queensland.

I mere end et årti har universitets forskere arbejdet på at udvikle en koala-klamydiavaccine, og i 2021 startede man et forsøg, der skulle vaccinere op til 400 koalaer.

Forskerne anslår, at omkring halvdelen af vilde koalaer i Queensland allerede er inficeret med klamydia.

Tiden er derfor nu inde til den næste del af vaccineforsøget.

»Vi ønsker at evaluere, hvor stor en procentdel af koalaerne vi skal vaccinere for at reducere infektion og sygdom meningsfuldt,« siger Samuel Phillips.

Hvis vaccineforsøget bliver en succes, håber forsikningsholdet, at det kan bane vejen for godkendelse af vaccinen i den nærmeste fremtid.