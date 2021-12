28. april blev liget af en delvist mumificeret kvinde i en sovepose, indviklet i julelys, fundet i et hus i Colorado.

Kvinden viste sig at være den 45-årige amerikanske sektleder Amy 'Mother God' Carlson, der har stået i spidsen for den religiøse gruppe 'Love Has Won'.

Årsagen til dødsfaldet kunne ikke dengang kortlægges, men nu er der nyt i sagen. Det skriver flere medier, heriblandt The Denver Post.

Retsmedicinere har nemlig her syv måneder senere fundet frem til dødsårsagen.

Obduktionsrapporten viser, at Amy Carlson døde af naturlige årsager efter mange års alkohol- og stofmisbrug, anoreksi og indtagelse af kolloidt sølv.

De skriver ydermere, at der blev fundet alkohol, narkotika, marihuana og høje niveauer af sølv i den 45-åriges krop.

Amy Carlsons lig blev fundet i en grøn sovepose, indviklet i julelys og iført glimmer og makeup. Liget havde ligeledes en krone på hovedet og flere halskæder om halsen.

Her fortalte Washington Post, at Amy Carlson var af den overbevisning, at hun var et guddommeligt væsen, der havde levet 534 tidligere liv. Herunder et liv som Jesus og et som skuespillerinden Marilyn Monroe.

Hun påstod desuden, at hun kunne kurere kræft og beskrev gruppen som et 'paradigme', der skulle bringe fred til planeten.

Syv sektmedlemmer – fire mænd og tre kvinder – blev efter fundet af liget sigtet i sagen.

Saguache Countys distriktsadvokat afviste senere anklagerne.

Efter Amy Carlsons død har sekten fået flere medlemmer, samt skiftet navn til '5D Full Disclosure.'