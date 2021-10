I weekenden kunne borgere i den amerikanske Pennsylvania trække gardinerne fra og se et lyst, flyvende objekt.

Det viser sig nu, at den genstand var en meteor.

Sådan skriver flere amerikanske medier herunder Public Opinion.

Metoeren er også blevet fanget af et overvågningskamera, og den video kan du se øverst i artiklen.

Det var søndag aften ved middagstid, at meteoren lyste himlen over den amerikanske stat op.

Ifølge Public Opinion modtog The American Meteor Society intet mindre end 240 henvendelser fra borgere, der ville indrapportere, hvad de netop havde set.

Mike Hankey, der er operations manager hos The American Meteor Society, fortæller til Public Opinion, at det var den meteor i tre år, der lyste mest.

Han oplyser i øvrigt, at man kun har kunnet se metoeren i fire sekunder, og at den nåede at brænde op, før den ramte jorden.