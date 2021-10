Minkavler Walther Christiansen går på gården i Sæby og maler de tomme minkbure.

Selvom han er 36.000 mink fattigere, og burene snart har stået tomme i et år, får han hovedsageligt hverdagen til at gå med at gøre rent og pifte bygningerne op.

»Her går vi bare og vedligeholder for noget, der alligevel skal rives ned. Det er da meningsløst.«

Erstatningen for selve minkene har avlerne fået, men der er lange udsigter til erstatningen for gårde, bygninger og maskiner. Og den erstatning får landmændene vel at mærke kun, hvis de ikke genoptager minkavlen.

I håb om at opnå en god vurdering af minkgården, sørger Walther Christiansen stadig for at holde pænt og vedligeholde. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere I håb om at opnå en god vurdering af minkgården, sørger Walther Christiansen stadig for at holde pænt og vedligeholde. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Hvis du skal sælge et hus, får du jo mere for et hus, der er i tiptop stand, sammenlignet med et, der er forfaldent. Det er jo klart.«

Siden B.T. første gang snakkede med Walther Christiansen 4. november 2020 – dagen hvor Mette Frederiksen på et pressemøde meddelte, at alle mink skulle slås ihjel – har særligt uvisheden omkring fremtiden fyldt meget.

En uvished, der ikke er blevet mindre, efter regeringen i september forlængede forbuddet mod minkavl til 31. december 2022.

Walther Christiansen håber dog, at uvisheden nu kan blive suppleret med en følelse af retfærdighed, når Minkkommissionen begynder sine afhøringer torsdag.

Over tre måneder skal alle de involverede ministre og embedsmænd afhøres om deres rolle i minkskandalen.

Også statsminister Mette Frederiksen skal afhøres om, hvornår hun blev oplyst om, at hendes ordre om at aflive alle mink var ulovlig – samt hvordan hun handlede på oplysningerne.

»Hvis jeg skal være helt ærlig, håber jeg, at regeringen bliver straffet. De skulle allesammen gå af. Man skal stå til ansvar for det, man gør. Det er forfærdeligt, at man kan have en statsminister, der kan gøre, hvad hun vil. Jeg troede, at de skulle følge Grundloven ligesom alle andre, men hun gør jo bare, hvad der passer hende. Det er det mest forfærdelige ved alt det her.«

Men der er dog langt mellem det, Walther Christiansen håber kommer til at ske, og det, han tror, der reelt kommer til at ske:

»Jeg tror, at det bliver en rensning af Mette Frederiksen. Det er jo Folketinget, der skal beslutte det hele, og de siger bare, at hun ikke har gjort noget, og så får hun måske en næse.«

Hans gård lå inden for smittezonen, og derfor var der lovhjemmel til at beordre lige præcis hans mink aflivet, men det ændrer ikke ved, at han stadig føler, at det var en uretfærdig beslutning.

Udover sanktbernhardshunden, Bjørn, som trofast ligger ved sin ejers side, er der tomt på minkgården i Sæby i Nordjylland. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Udover sanktbernhardshunden, Bjørn, som trofast ligger ved sin ejers side, er der tomt på minkgården i Sæby i Nordjylland. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Jeg er stadig bitter over den måde, det foregik på. Det var ikke i orden, at dyrlæger, der har forstand på det, ikke blev inddraget i beslutningen. I andre lande tog man det mere roligt og vaccinerede dyrene, men her var det panik fra starten.«

Walther Christiansen har ikke endeligt besluttet sig for, hvad fremtiden bringer. Hvorvidt han vil genoptage avlen afhænger dels af erstatningens størrelse og dels, om de kan blive stillet garantier for, hvor længe erhvervet kan overleve.

»Det er jo både store værdier, og så er det en livsstil. Vi er nødt til at have nogle klare svar på, hvad vi kan forvente af erstatning. Der er jo ikke nogen, der sælger deres virksomhed, før de kender prisen. Men vi skal også have en garanti for, hvor længe erhvervet kan bestå, for ingen kan klare at gå igennem det her igen.«