Det tørre og varme vejr har i 2022 ramt usædvanligt hårdt.

Ikke mindst på floder verden over. Her er vandstandene ekstrem lav og skrumper dag for dag, hvilket for alvor kan ses på billeder, der er taget fra rummet.

Det viser CNN, som både har sammensat billeder fra 2000 og 2021–2022 og 2022, der viser seks floder set fra oven.

Her skriver man blandt andet, at Coloradofloden i USA er så tør, at myndighederne har indført vandnedskæringer flere af flodens reservoirer.

Et satelitbillede, som viser en tør Rhinen. Floden udspringer ved Tomasee i Schweiz, snegler sig gennem det vestlige Tyskland og ind i Holland, hvor den har udløb i Nordsøen. Vis mere Et satelitbillede, som viser en tør Rhinen. Floden udspringer ved Tomasee i Schweiz, snegler sig gennem det vestlige Tyskland og ind i Holland, hvor den har udløb i Nordsøen.

Ved et af reservoirerne i floden, Lake Mead, er der dog også så tørt, at de 40 millioner mennesker, der bruger flodens vand til drikke, landbrug og elektricitet, kan blive påvirket i fremtiden, skriver mediet.

Også Europa kæmper.

I Rhinen vandstanden så lav, at det eksempelvis påvirker skibsfarten.

Skibsfarten er stadig i gang. Men både kan nogle gange kun sejle med en fjerdedel last. Det betyder for kunderne, at de lejlighedsvis må bestille fire skibe og pramme i stedet for en for at få deres varer frem, skrev Ritzau tidligere på måneden.

Du kan nogle af se satellitbillederne i videoen øverst.

CNN har også fremvist billeden ovenfra, der viser floder i Frankrig, Italien, Rumænien og Kina. Lande, der alle er hårdt ramt af sommerens tørke.

Det voldsomme vejr i år er ifølge en klimaforsker blot lille forvarsel om den katastrofe, der kan vente i fremtiden. Du kan læse den historie HER.