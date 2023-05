SAS-piloterne frygter, at det går helt galt i de kommende måneder.

»I en tid, hvor vi har brug for at vise os fra vores bedste side, er jeg bange for, at det ikke lykkes til sommer,« siger Jan Levi Skogvang fra pilotorganisationen SAS Norge Flygerforening.

Norske Børsen skriver, at bekymringerne skyldes flere sider af samme sag.

Først og fremmest, at det i forvejen kriseramte flyselskab mangler personale, både til cockpitterne og kabinerne. Men også SAS' løsning på problemet har skabt røre.

Frygten er flykaos for de mange rejsende til sommer. Foto: Claus Bech

Otte fly – samt 240 piloter og kabineansatte – fra det lettiske selskab Smart Lynx Airlines er således blevet hyret ind til at hjælpe med at få de mange SAS-afgange til at forløbe gnidningsfrit hen over sommeren.

Det er et flyselskab, der tidligere har fået stor kritik.

Eksempelvis er Smart Lynx Airlines endt på en sidsteplads i en tilfredshedsundersøgelse blandt piloterne selv, mens det tyske flyselskab Condor i år har afsluttet et samarbejde med selskabet fra Letland. Angivelig på grund af klager fra passagerer.

Som Wilhelm Tersmeden, formand for de svenske SAS-piloter i Svensk Pilotförening, har sagt til Expressen:

»Vi er frustrerede over, at SAS ikke kan flyve med egne fly og piloter,« siger han.

Også sidste sommer var der flykaos hos SAS på grund af pilotstrejke.

Norske Jan Levi Skogvang fra SAS Norge Flygerforening supplerer med, at de mange flyrejsende igen kan ende med at få rejseudfordringer, når sommerferien skal afvikles.

»Jeg er bekymret for sommeren. Vi står i en så fragmenteret og opdelt situation, hvor der er så meget, der ikke er overblik over. Ansvaret er pulveriseret,« lyder det.

Fra SAS' side understreges det, at Smart Lynx Airlines, der hovedsagelig skal flyve fra Sverige til udenlandske destinationer, opfylder »alle krav, der stilles til flyselskaber i Europa«.

»Smart Lynx er allerede leverandør for flere kendte etablerede flyselskaber i Europa, blandt andre TUI, og vores vurdering er, at de vil være en god midlertidig samarbejdspartner for SAS,« lyder det fra pressechef Tonje Sund.

I Danmarks største lufthavn, Københavns Lufthavn, er der i øvrigt allerede i øjeblikket risiko for forsinkelser og aflysninger på grund af mangel på flyveledere. Og det kan blive værre til sommer.