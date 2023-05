Hvis man har booket fly ud af Københavns Lufthavn i den kommende sommerferie, så bør man nok holde vejret lige nu.

Flyveledernes fagforening har nemlig tirsdag afvist et udspil fra selskabet Naviair, der står for at styre flytrafikken i lufthavnen. Dermed tårner problemerne sig op.

»I de seneste dage har vi haft konstruktive drøftelser med Naviair, men vi må desværre erkende, at vi fortsat er meget langt fra hinanden,« lyder det indledningsvist i en pressemeddelelse tirsdag aften fra flyveledernes fagforening DATCA, der netop har holdt generalforsamling.

»Flyvelederne ønsker en langsigtet løsning for Naviair som selskab, der sikrer dansk lufttrafik flere år frem i tiden, og derfor har medlemsskaren enstemmigt valgt at afvise udspillet. Når Naviair vælger at præsentere nogle forslag – der hverken løser udfordringerne på kort eller lang sigt – så må vi konstatere, at situationens alvor endnu ikke er gået op for Naviair,« siger Esben Blum, formand for DATCA i pressemeddelelsen.

Konflikten mellem DATCA og Naviair har allerede betydet store forsinkelser i Danmarks største lufthavn.

Søndag 30. april var eksempelvis 92 afgange forsinket i mere end et kvarter. Det svarer til 30 procent af afgangene. For ankomster var knap halvdelen – 116 – forsinket i mere end et kvarter. Det påvirkede i alt 28.000 passagerer, kunne Ritzau beskrive.

Den helt store knast i konflikten er, at der mangler flyveledere.

Under corona blev en lang række flyveledere afskediget. Og derfor er der fortsat et efterslæb på bemandingen.

Og det har helt konkrete konsekvenser, lyder det fra DATCA.

'Alene i april måned er flyvelederne i Kastrup Lufthavn mødt ind til en daglig underbemanding, der i gennemsnit har ligget 20-30 % under behovet. Det svarer til, at der mangler cirka seks flyveledere per vagt i Kastrup. Dertil har forsinkelserne indtil videre i 2023 kostet flyselskaberne mere end 120 millioner kroner,' skriver DATCA i pressemeddelelsen tirsdag.

Her lyder det videre, at en fortsat konflikt mellem de to parter kan resultere i store problemer for de rejsende i lufthavnen i den kommende sommerferieperiode.

DATCA skriver videre, at de løbende mister flyveledere til job i udlandet. Og den 'blødning' vil man have stoppet, siger Esben Blum.

Da konflikten mellem de to parter brød ud i slutningen af april, gik Naviair ud med et åbent ønske om, at flyvelederne skal tage ekstravagter, for at dække ind – som det står skrevet i deres overenskomst, at de skal.

Naviair skrev blandt andet:

'Vi har en plan, hvor vi meget gerne samarbejder med de faglige organisationer om løsninger på både kort og lang sigt.'

'På lang sigt skal vi have uddannet flere flyveledere. Det er vi i gang med. Vi har øget indtaget på flyvelederuddannelsen markant. Det er en 3-årig uddannelse, og derfor vil vi mærke effekten om 1,5-2 år. Indtil da, vil der periodevis mangle flyveledere. Her og nu er vi derfor afhængige af, at flyvelederne vil tage ekstravagter, som de er forpligtet til i deres overenskomst.'

Samtidig lød det fra Naviair, at man arbejder på at gøre sommeren i Københavns Lufthavn så normal som muligt.