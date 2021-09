Da det sidste amerikanske fly forlod Afghanistan, nåede 'Sara' ikke at komme med.

»Er der nogen, der kommer og redder mig nu?« spørger hun.

'Sara', der på grund af sin sikkerhed ikke optræder under sit rigtige navn, har i årevis arbejdet som oversætter for den amerikanske hær. Og hun fortæller til CNN, at hun ikke vidste, at USA afsluttede sin tilbagetrækning fra Afghanistan en dag før tid, allerede mandag.

»Jeg kan ikke fatte, at ingen fortalte mig, at det var det sidste fly,« siger hun:

Billeder af de sidste amerikanske soldater, der stiger ombord på det sidste amerikanske fly ud af Kabul mandag aften. Foto: ALEXANDER BURNETT

»Da jeg fandt ud af, at de var rejst, var jeg helt stille i et øjeblik.«

'Sara' har i 14 år fungeret som oversætter for de amerikanske styrker i Aghanistan, og hun frygter nu for sin sikkerhed, fordi landets nye magthavere, Taliban, har en historik med at straffe folk, der har arbejdet for USA.

Der har allerede været rapporter om Taliban-soldater, der er gået fra dør til dør i jagten på folk, der har arbejdet for fjenden eller på andre måder har modarbejdet den militante bevægelses retningslinjer.

Samtidig har hun i den seneste tid lagt hus til flere afghanere, der ligeledes har ønsket at forlade landet.

Efter de amerikanske styrkers exit, indtog Taliban-tropper hurtigt lufthavnen i Kabul. Foto: WAKIL KOHSAR

»Hvem har de ladt os tilbage til? Dem, der hele tiden har prøvet at slå os ihjel,« spørger og svarer 'Sara'.

Hun fortæller i interviewet med CNN, at hun ellers havde fået instrukser om at møde op i lufthavnen i Kabul med en paraply og et kodeord, hvorved de amerikanske soldater ville genkende hende og lade hende komme igennem.

Det lykkedes dog trods flere forsøg ikke at slippe gennem nåleøjet uden for lufthavnen, hvor tusindvis af afghanere de seneste uger har forsøgt at flygte.

»Hvis amerikanerne ikke kunne hjælpe mig, da de var i landet, hvordan skal de så hjælpe mig nu, hvor de ikke er her?« spørger 'Sara'.

Joe Biden holdt tale tirsdag aften. Foto: Michael_Reynolds

Joe Biden hold tirsdag aften en tale, hvor han gjorde status over evakueringen af amerikanere og afghanere fra Afghanistan.

Her kaldte USAs præsident indsatsen for en succes, fordi det på kort tid var lykkedes at få mere end 100.000 personer fløjet ud af landet.

Men han erkendte også, at der stadig befinder sig 100-200 amerikanere i Afghanistan, der »ville forlade landet, hvis de havde mulighed for det«.

»Vi fik 5.500 amerikanere ud. Og de, der er tilbage, vil vi gøre alt for at få ud, hvis de ønsker det,« sagde Joe Biden:

»Taliban har lovet, at alle, der ville ud af landet, ville få lov. Vi har intentioner om at holde dem til deres ord. 95 % af dem, der ønskede at forlade landet, har forladt landet. Vi vil stadig arbejde på at få de sidste ud.«