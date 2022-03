Hvide mennesker bør ikke bære dreadlocks.

Sådan lyder forklaringen på, at den tyske musiker Ronja Maltzan har fået nej til at gå på scenen og optræde.

Den 28-årige sangerinde er blevet fjernet fra en protestkoncert, der er arrangeret af klimabevægelsen Fridays for Future i Hannover.

Begrundelsen er altså, at hun er hvid og har dreadlocks. Og derfor mener bevægelsen ikke, at hun egner sig til at optræde.

Den besked har Ronja Maltzahn delt på sin profil på Instagram, og det er bekræftet til det tyske medie BILD af en talskvinde for Fridays for Future (FFF).

'Det er ærgerligt, at vi er udelukket fra det på grund af ydre karakteristika. Vi ønsker ikke at diskriminere mennesker på grund af deres kulturelle baggrund, men snarere give den kulturelle mangfoldighed en scene, værdsætte den og fejre den,' skriver musikeren til opslaget.

Men som det fremgår af beskeden, har Ronja Maltzahn stadig en mulighed for at optræde. Det kræver bare, at hun ændrer på sit udseende.

'Hvis du beslutter dig for at klippe dine dreadlocks af inden fredag, vil vi selvfølgelig byde dig velkommen til demonstrationen og lade dig spille,' skriver FFF.

Det kommer dog ikke til at ske, fortæller Ronja Maltzahn til B.T.

»Indtil videre har jeg ikke tænkt mig at klippe mit hår til politiske formål. Jeg kan ikke se, hvordan det vil kunne løse et emne, der er virkelig komplekst, og som samfundet virkelig burde tale mere om. Jeg mener ikke, at jeg fornærmer eller diskriminerer nogen person eller kulturel gruppe med mit hår.«

Hvad synes du om Fridays for Futures beslutning?

B.T. har tidligere skrevet om Justin Bieber, der både i 2016 og sidste år har fået stor kritik på sociale medier på grund af sine dreadlocks.

I sin tid lød popstjernens forklaring, at det 'bare er hår', men for de forurettede handler det om meget mere end det.

Mira C. Skadegård, postdoc på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet i København, forklarer problemet:

»Justin Bieber er privilegeret, han har en platform, og han har dermed en berettigelse til at handle, for eksempel med at lave dreadlocks, for der er ingen, der ejer dreadlocks, men for nogle grupper er det et kulturelt udtryk, og de grupper er ikke altid lige så privilegerede. De har ikke mulighed for at nyde de samme friheder som en hvid mand eller kvinde, der tager dreadlocks til sig,« har Mira C. Skadegård tidligere udtalt til B.T.

Justin Bieber er ikke den eneste kendte, der har fået kritik for at have dreadlocks. Også stjerner som Zac Efron og Marc Jacobs har tidligere fået håret i postkassen på grund af frisuren.