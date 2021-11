På en motorvej nord for Sankt Petersborg i Rusland lå liget af en mand med et næsten helt afskåret hoved.

Manden var ikke død i det trafikuheld, der havde været kort tid forinden, hvor tre mænd var kørt ind i et autoværn.

Men liget var røget ud af bagagerummet tilhørende den bil, som de tre mænd havde kørt i. Og nu var de stukket af.

Sagen, der har taget en makaber drejning, har chokeret hele Rusland, hvor medier som 47news.ru, et russisk netmedie, og det statsejede medie Interfax.ru, skriver om sagen.

Historien er også nået til Norge, hvor Dagbladet skriver om den.

Da russisk politi kort efter trafikuheldet fandt frem til de tre mænd, dukkede de grusomme detaljer op, da den hovedmistænkte pludselig tilstod endnu et mord under afhøringen.

Her var motivet kannibalisme.

»Generelt kan jeg godt lide at slå folk ihjel,« skulle den hovedmistænkte angiveligt have sagt under afhøringen.

Angiveligt skulle den hovedmistænkte have fortalt detaljeret om et andet mord, han havde begået i Sosnovka Park i Rusland.

Han forklarede, hvordan han havde skåret tungen af sit offer og gemt liget i et rør i parken. Med sig hjem tog han tungen, som han kogte og spiste. Han kunne dog ikke lide 'retten', hvorfor den hovedmistænkte angiveligt skulle have sagt, at han »dræbte ham forgæves.«

Flere store russiske medier har også skrevet om sagen, heriblandt Gazeta.ru og Lenta.ru.

Den hovedmistænkte er nu sigtet for det mord, ligesom han sammen med en anden også blev sigtet for at have slået manden, der lå i bagagerummet, ihjel. De tredje mand er sigtet for medvirken til drabet.

Alle tre skulle have forklaret politiet, at de havde været oppe at toppes med den dræbte. Skænderiet skulle have udviklet sig voldeligt, og den hovedmistænkte skulle derefter have trukket en kniv.