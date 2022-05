Brandvæsenet ankom tidligt om morgenen, da en forbipasserende opdagede flammerne.

»Vi støtter folks ret til at tale frit og åbent om deres holdning, men enhver voldelig handling eller ødelæggelse af ejendomme hjælper ingen sag,« siger Shon Barnes, politichef i den amerikanske by Madison.

Her er den ophedede debat om retten til fri abort for alvor flyttet ind, skriver CNN.

Det skete søndag, da brandvæsenet måtte rykke ud til et kontor tilhørende organisationen Wisconsin Family Action. Politiet betragter det som overlagt ildspåsættelse, da der blev fundet en ueksploderet molotovcocktail.

Graffitien på væggen af bygningen. Foto: MOLLY BECK/USA TODAY NETWORK Vis mere Graffitien på væggen af bygningen. Foto: MOLLY BECK/USA TODAY NETWORK

Og på siden af bygningen blev også fundet to linjer skrevet med sort spraymaling:

'Hvis abort ikke er sikkert, vil I heller ikke være det,' stod der.

Og Wisconsin Family Action er overbeviste modstandere af abort.

Som der står på organisationens hjemmeside: 'Vi støtter det hellige menneskeliv fra undfangelse til naturlig død. Det omfatter modstand mod lovgivning, der fremmer ødelæggelse af menneskeliv – der begynder ved undfangelsen – gennem abort og lignende.'

Flammerne nåede ikke for alvor at få fat hos Wisconsin Family Action. Foto: MOLLY BECK/USA TODAY NETWORK Vis mere Flammerne nåede ikke for alvor at få fat hos Wisconsin Family Action. Foto: MOLLY BECK/USA TODAY NETWORK

Derfor taler angrebet på kontoret ind i den ophedede abortdebat, der raser i øjeblikket tværs over USA, efter at det er kommet frem, at USAs højesteret efter alt at dømme er på vej til at underkende retten til fri abort.

Ingen kom til skade ved branden i Madison, og brandvæsenet kunne hurtigt slukke flammerne.

Det samme ser ikke umiddelbart ud til at ske for abortdebatten, der skaber voldsomme sammenstød i eksempelvis demonstrationer flere steder i USA.

Wisconsin Family Action siger om angrebet på bygningen:

»Det er ironisk, at det skete på 'mors dag'. Jeg beder for, at det ikke sker for andre. Det her må stoppe lige nu,« lyder det fra lobbyorganisationens præsident, Juliane Appling.