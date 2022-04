Vladimir Putin tripper lidt, gynger nærmest fra side til side. Han bider sig i læben, kigger op, ned og rundt. Lyset i hans venstre hånd svajer faretruende.

»Utilpas«, »nervøs«, »skrøbelig«, »ukoncentreret« og »ustabil« er de tillægsord, der efterfølgende er blevet hæftet på den russiske præsidents fremtoning i flere medier.

For søndag skete det igen.

Vladimir Putin trådte frem i offentligheden, hvor der endnu en gang blev spottet fysiske tegn på, at han kan lide af alvorlig sygdom. Rygterne har svirret kraftigt, siden invasionen af Ukraine begyndte.

Russian President Vladimir Putin holds a candle during an Orthodox Easter service, late on April 23, 2022 in Moscow. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)

Denne gang skete det i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva, hvor han traditionen tro deltog i en stor påskegudstjeneste i den russisk-ortodokse kirke. Her blev præsidenten set stå lidt usikkert på benene, mens hans ansigtsmimik til tider virkede til at være ukontrolleret.

Kun et par enkelte ord i en bøn blev det ifølge nyhedsbureauet Reuters til undervejs.

Atter er hver lille bevægelse blevet analyseret og kædet sammen med spekulationerne om, at han være ramt af Parkinsons syge eller en kræftsygdom.

»Spekulationerne har også været der inden invasionen af Ukraine, men de er bare blevet intensiveret, fordi betydningen af hans person også er blevet intensiveret kraftigt,« siger Ruslandseksperten Jakob Tolstrup:

Tror du, at Vladimir Putin har problemer med helbredet?

»Hvis det ender med, at Putin bliver alvorligt syg og fuldstændig ukampdygtig, er det sandsynlige scenario jo nok, at krigen stopper. Det er derfor, at vi er så vanvittigt interesserede i hans helbred.«

Lektoren ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet tror selv på, at der er noget om snakken i forhold til et svækket helbred hos Vladimir Putin, selv om han anerkender, at der ikke er håndgribelige beviser for noget som helst.

»Jeg tror, at det meget sandsynligt. Russiske mænd er ikke kendt for at have et jernhelbred, og vi taler om en mand, der snart er 70 år. Vi ved også, at han bliver hyppigere og hyppigere tilset af læger, og det virker til, at der et eller andet med ham. Spørgsmålet er så, hvor fremskredent det er,« siger Jakob Tolstrup, der også løbende har bidt mærke i de små tegn.

Videoen fra Vladimir Putins deltagelse ved påskemessen kommer kun få dage efter, at man så ham nærmest klamre sig til et bord under en samtale med forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Vladimir Putins fremtoning i kirken er blevet betegnet som »skrøbelig«. Foto: MAXIM SHEMETOV

Også det fik teorierne om helbredet til at eksplodere. For Jakob Tolstrup er der en god grund til, at det mindste usikre skridt eller et slik om munden bliver gransket nøje.

»Det er jo, fordi vi har et informationslukket system omkring magten i Kreml. Vi ved ikke, hvad der reelt foregår, vi ved ikke, hvad de afgørende personer tænker, vi ved ikke, hvordan magtpositionerne er. Det er alt sammen noget, vi må forsøge at læse os ud af – blandt andet i forhold til, hvordan de optræder i medierne, og de bittesmå vink,« siger han:

»Men det er jo meget det med, at man sidder og spår i teblade. For hvor peger det egentlig hen?«

Omvendt er det kun noget, der fylder i Vesten. Internt i Rusland bliver der i de statslige medier ikke brugt tid på Vladimir Putins helbred.

Vladimir Putin er blevet beskrevet som »nervøs«. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

»Han er på ingen måder interesseret i at fremstå svagelig i en situation, hvor han er lidt presset,« siger Jakob Tolstrup:

»Det interessante er jo, at hvis han ved, at det er noget, vi sidder og spekulerer i, så er han også pinligt bevidst om, hvordan han fremstår i de situationer. Han kan sende meget effektive signaler ikke bare til folket, men også til Vesten. Og det gør det jo i virkeligheden endnu vanskeligere at regne ud, hvordan det hele hænger sammen,« siger han.