»Utilpas«, »skrøbelig«, »ukoncentreret« og »ustabil«.

Det er blot nogle af de ord, der for tiden bliver brugt til at beskrive de seneste videoer af den russiske præsident, Vladimir Putin – og rygtebørsen om hans helbred buldrer derudad.

Mandag aften endte rygterne også med at blive omtalt på et pressemøde i Det Hvide Hus.

En af de tilstedeværende journalister spurgte nemlig ind til rygterne om Putins helbred, som har svirret kraftigt siden russernes begyndelse på invasionen i Ukraine.

Foto: ALEXANDER NEMENOV Vis mere Foto: ALEXANDER NEMENOV

»Der har været en del spekulation om Vladimir Putins helbred baseret på nyere videoer af ham. Har Det Hvide Hus lavet en vurdering af sagen? Og er bekymringer over dette emne overhovedet blevet nævnt internt?,« lød spørgsmålet fra journalisten.

Til det svarede pressesekretær i Det Hvide Hus, Jen Psaki:

»Jeg har ingen vurderinger til.. til at give her eller nogen særlig kommentar til det mentale helbred hos præsident Putin.«

Senest en video af den russiske præsident har vakt opsigt og fået rygterne til at svirre, var, da han i weekenden – traditionen tro – deltog i en i en stor påskegudstjeneste i den russisk-ortodokse kirke i Frelseren Kristus-katedralen i Moskva.

Her blev Putin set stå lidt usikkert på benene, mens hans ansigtsmimik til tider virkede til at være ukontrolleret. Det kan du læse mere om i artiklen HER, hvor du også kan få en dansk Ruslandseksperts vurdering af hele situationen.