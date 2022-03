Problemerne hober sig op for russiske Roman Abramovich, efter han er kommet på den britiske sanktionsliste for sin tætte relation til Putin.

Abramovich har fået fastfrosset hele sin formue i Storbritannien, er kommet i knibe over for den britiske dronning og er blevet erklæret uegnet som direktør i fodboldklubben Chelsea, som han i skrivende stund stadig ejer, men problemerne stopper muligvis ikke der.

For jagten på russiske oligarkers yachter er sat ind. De skal simpelthen beslaglægges.

Derfor prøver Abramovich på snedig vis at gemme sine to ultradyre yachter, der ifølge The Guardian har en værdi på omtrent 15 milliarder kroner.

Det viser billeder fra Marine Traffic, som følger skibes færden.

Roman Abramovichs ene yacht, 'Solaris', holdt ellers senest til i Barcelonas havn, men efter EU-sanktioner mod Abramovich forventedes at være på vej, fik yachten hurtigt travlt med at forlade havnen.

Og det er så her, at den snedige redningsplan af yachterne finder sted.

'Solaris' har nemlig haft kurs østpå i Middelhavet til et helt bestemt sted.

'Solaris' på vej mod Tivat. Foto: Marine Traffic Vis mere 'Solaris' på vej mod Tivat. Foto: Marine Traffic

Byen Tivat i Montenegro, hvor yachten lørdag lagde til kaj.

Mønsteret er helt det samme med Abramovichs anden superdyre yacht, 'Eclipse', der senest lå i en havn på den caribiske ø Sint Maarten, der betragtes som en del af Holland og derved EU.

'Eclipse' forlod Sint Maarten 21. februar, da invasionen i Ukraine lurede, og har siden hen haft kurs mod Europa.

Nyeste billeder viser, at 'Eclipse' er spottet ud for den spanske kyst, ligesom 'Solaris' i en østlig retning.

'Solaris' ved Tivat. Foto: STEVO VASILJEVIC Vis mere 'Solaris' ved Tivat. Foto: STEVO VASILJEVIC

Hvor 'Eclipse' er på vej hen, vides ikke med sikkerhed, men det er nærliggende at tro, at endedestinationen er Montenegro, hvor 'Solaris' opholder sig.

Men hvorfor ønsker Roman Abramovich at rykke sine yachter til lige netop Montenegro?

I sidste uge har de franske og italienske myndigheder været på rov efter yachter, der er ejet af russiske oligarker, i deres havne.

Resultatet deraf blev, at blandt andet tre russiske milliardærer, Igor Sechin, Gennady Timchenko og Alexei Mordashov, fik beslaglagt deres monsterdyre yachter.

Og det har altså sandsynligvis vækket Abramovichs frygt.

Derfor er der én sikker ting at gøre i øjeblikket for Abramovich.

Rykke yachterne til Montenegro, der ikke er en del af EU.

Montenegro har indtil videre lukket sit luftrum for russiske fly, men ikke udelukket russiske skibe.

Dermed kan yachterne trygt ligge i de montenegrinske havne, væk fra EUs sanktioner og frygten for beslaglæggelse.