En atomkrig i Ukraine er nu kommet et skridt nærmere.

I hvert fald, hvis man spørger den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu. Det skriver flere medier herunder det russiske nyhedsbureau, Interfax.

Det kommer som en reaktion på mediernes rapporter om, at Storbritannien ville forsyne Ukraine med ammunition, der indeholder forarmet uran, der er en helt speciel type panserbrydende ammunition.

Afgørelsen lå klar i det britiske forsvarsminister i et høringssvar mandag, og man sender derfor den føromtalte ammunition.

Det er et skridt, som Sjojgu sagde, at Moskva ville reagere kraftigt på.

Og han er ikke den eneste, der taler med store bogstaver.

For det vil få alvorlige konsekvenser, advarer flere af de øverste i Kreml herunder Ruslands præsident Vladimir Putin.

Efter sit møde tirsdag med den kinesiske præsident, Xi Jinping, gjorde Putin det klart, at det netop ville få konsekvenser for briterne, at de sender denne type ammunition til Ukraine.

Det er dog på ingen måde første gang, at Rusland råber op angående atomtrusler. Siden invasionen af Ukraine, har de gentagne gange nævnt atomvåben i forbindelse med Vestens optrapning af støtten til Ukraines forsvar.

Flemming Splidsboel, ruslandsekspert ved DIIS, har tidligere udtalt til B.T., at man ikke skal tage nogen af Ruslands udtalelser for gode varer.

»Det hele svinger fra udtalelse til udtalelse. De er good cop, bad cop på atomområdet, hvor de truer den ene dag og afviser alt dagen efter,« har han tidligere sagt.

Han mener, at det er en koordineret kampagne fra russisk side.

»Mange andre har også været ude. De forsøger at finde det bedste middel til at opnå, hvad de ønsker, men det har de tydeligvis svært ved,« siger Flemming Splidsboel afslutningsvis.