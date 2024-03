Bunken af blomster er bare vokset og vokset. Og køen uden for Borisovo-kirkegården har tilsvarende været lang og konstant.

»Det her er allerede blevet en væsentlig begivenhed i russisk historie,« konstaterer Andrey Kazankov, Rusland-korrespondent for B.T.s søstermedie Weekendavisen.

For tilstrømningen til Aleksej Navalnyjs grav har siden oppositionspolitikerens officielle begravelse i fredags været overvældende.

Hver dag lige siden har russiske indbyggere sat retning mod kirkegården i Moskva. I tusindvis. I titusindvis.

Køen snor sig i kvarteret omkring Borisovo-kirkegården i Moskva. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er sket især fredag, lørdag, søndag og i mindre grad mandag.

Billeder fra området viser rækker af mennesker sno sig gennem gaderne i kvarteret, hvor der har været meldinger om, at folk har ventet i timevis for at komme frem til gravstedet.

Og selv når kirkegården har været lukket, er der blevet smidt blomster ind gennem den store gitterport.

»De her billeder kommer til at stå tilbage som et meget stærkt symbol på, at Aleksej Navalnyj var en mand, der betød rigtigt meget for mange russere,« siger Ruslandseksperten Andrey Kazankov:

Der bliver smidt blomster gennem gitterporten. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

»Han var ikke bare den marginale skikkelse, som Kreml har forsøgt at bilde folk ind, at han var.«

Ifølge Andrey Kazankov er det »ganske usædvanligt« at så mange mennesker møder op for at mindes en politisk modstander af styret, bevæbnet med blomster i en stille protest.

»Jeg mindes ikke, at have set en begravelse af sådan et omfang. Der er faktisk er en risiko forbundet med at møde op, så det er ikke så ofte, man ser det,« siger Andrey Kazankov og drager en parallel til systemkritikeren og menneskerettighedsforkæmperen Andrej Sakharovs død i 1989, hvilket også fik utroligt mange indbyggere i Moskva ud i gaderne.

Det var kort inden Sovjetunionens endegyldige sammenbrud.

Her ses graven lørdag – korset og billedet er siden blevet totalt begravet i blomster. Foto: Olga Maltseva/AFP/Ritzau Scanpix

Så scenerne ved Borisovo-kirkegården giver grobund for håb om et andet Rusland, lyder det fra Weekenavisens korrespondent.

»Det kan godt få betydning for Ruslands fremtid på længere sigt. Det giver håb om, at der kan ske demokratiske forandringer efter Vladimir Putin,« siger Andrey Kazankov:

Men altså først efter den nuværende præsidents regime understreger han.

For Vladimir Putin har stadig stor kontrol med det russiske samfund.

Ingen lader sig stoppe af den lukkede port. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Eksempelvis har de mange mennesker mest af alt haft mulighed for at mindes Aleksej Navalnyj, fordi styret har givet dem lov. Selvom der også løbende har været flere (afskrækkende) anholdelser.

»Men man har fået en fornemmelse af, at der i hvert fald i Moskva er virkelig mange støtter af Navalany. Og det har for manges vedkommende nok også været udtryk for, hvad de i virkeligheden mener om Putin og krigen i Ukraine,« siger Weekendavisens korrespondent.

Men med det russiske præsidentvalg kun få uger forude bliver der nu nok også lukket ned for lignende seancer.

»Det vil formentlig blive den største protest, vi kommer til at se i lang tid. Putin er meget opmærksom på ikke at give russerne lov til den slags ting, så kan det hurtigt begynde at gå galt for ham,« siger Andrey Kazankov.