Rusland og Putin taber mere og mere land i nord, syd og øst.

Og flere vurderer, at Putins vanskeligheder gør det mere sandsynligt, at han kommer til at bruge taktisk atomvåben. Ramzan Kadyrov, der er leder for den muslimske russiske republik Tjetjenien, har sågar opfordret Putin til det.

Putin har ligeledes i de seneste måneder skabt frygt med sine taler om atomvåben, samt truet med, at et angreb fra Vesten mod Rusland kunne udløse et atomsvar.

Ifølge flere medier har en talsmand fra det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, i en sjælden tale torsdag udtalt, at Moskvas standpunkt om, at en atomkrig aldrig må udkæmpes, ikke har ændret sig.

Derfor vil mange nok mene, at Zakharovas ord falder på et godt tidspunkt.

Flemming Splidsboel, Ruslandekspert ved DIIS, mener dog, at man ikke skal tage nogle af Ruslands udtalelse for gode varer.

»Det hele svinger fra udtalelse til udtalelse. De er good cop, bad cop på atomområdet, hvor de truer den ene dag og afviser alt dagen efter.«

Han mener, at det er en koordineret kampagne fra russisk side.

»Mange andre har også været ude. De forsøger at finde det bedste middel til at opnå, hvad de ønsker, men det har de tydeligvis svært ved,« siger Flemming Splidsboel afslutningsvis.