Ukraine genvinder land i nord, øst og syd.

Tirsdag viste det russiske forsvarsministerium en række landkort frem under sin daglige orientering om krigen. Af kortene fremgår det, at Ukraine har genvundet kontrollen med dele af Kherson-regionen over de seneste dage. Det står blandt andet klart, at Rusland ikke længere har kontrol med landsbyen Dudchany.

Vladimir Putins voksende problemer gør Ruslands brug af et taktisk atomvåben mere sandsynligt, har en højtstående amerikansk ekspert sagt.

Det skriver britiske Sky News.

Taktiske atomvåben er designet til at blive brugt på en slagmark.

John Bolton, en tidligere amerikansk national sikkerhedsrådgiver og ambassadør i FN, sagde til Sky News, at den russiske præsident er i 'større problemer end på noget tidspunkt siden invasionen'.

Bolton diskuterede den russiske annektering af fire regioner i Ukraine efter en række folkeafstemninger beskrevet af Kyiv og Vesten som fup.

»Det er klart, at Putin troede, at det ville være en moralsk booster for Rusland. Men faktum er, i hvert fald ifølge Putins syn på verden, at der nu foregår kampe på 'Ruslands jord', og det russiske militær klarer sig ikke særlig godt. Men faktum er, i hvert fald ifølge Putins syn på verden, at der nu foregår kampe på 'Ruslands jord', og det russiske militær klarer sig ikke særlig godt,« siger han og fortsætter:

»Så jeg tror uden tvivl, at det øger Putins indenlandske vanskeligheder i almindelig russisk politik og gør det noget mere sandsynligt, at brugen af ​​et taktisk atomvåben kan være mulig.«