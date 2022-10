Lyt til artiklen

Da den russiske præsident, Vladimir Putin, sendte sine styrker ind i nabolandet, havde han formentlig næppe regnet med, at tingene ville se ud, som de gør i dag.

Alligevel er det sandsynligvis ikke situationen på de ukrainske slagmarker, der presser ham mest.

Sådan lyder det fra den norske professer Tormod Heier, der arbejder ved Forsvarets Højskole, til Dagbladet.

Ifølge ham er det ikke umiddelbart til at sige, hvad Putin selv frygter mest. Men:

»Der er næppe tvivl om, at situationen inde i Rusland er mere alvorlig for Putin end den ukrainske militære sump, han er havnet i,« forklarer han.

Den norske professor peger på, at den russiske præsident står i en vanskelig situation, som tingene ser ud lige nu, hvor den såkaldt 'særlige militæroperation' i Ukraine ikke er gået som forventet, og hvor de russiske styrker for tiden lider flere tilbageslag.

For på den ene sider står de såkaldte 'høge' (der taler for Ruslands storhed), nationalister og militærbloggere, der ønsker en meget kraftigere mobilisering af Rusland, så man kan skrue endnu mere op for krigen.

Og på den anden side står dem, der er bekymrede for en mere omfattende mobilisering, forklarer Tormod Heier.

Den form for urolighed og splittelse vil ifølge den norske professor gøre det sværere at holde den russiske magt samlet, og derfor kan den 'interne krig' i det russiske politiske landskab vise sig at være lige så vigtig, som krigen på de ukrainske slagmarker.

Til Dagbladet forklarer også seniorforsker Jørn Holm-Hansen fra By- og regionforskningsinstituttet ved OsloMet, at mareridtet vil være komplet for Putin, hvis Ukraine også lykkes med at tage Krim-halvøen tilbage:

»På sin hjembane vil jeg tro, han (Putin, red.) frygter det såkaldte krigsparti i Kreml. Det er dem, der ønsker at bruge endnu hårdere foranstaltninger i denne krig. De kan spille på, at Putin har rodet hele invasionen væk og vippe ham af pinden,« siger han og tilføjer:

»Men sådanne paladsrevolutioner er altid uforudsigelige. De sker ofte pludseligt og med aktører, man ikke havde regnet med på forhånd. Under alle omstændigheder er Putin nok nu bange for, at hans dage som præsident kan være talte.«

I sidste uge skrev Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), også i en række opslag på sin Twitter-profil, at Putin med krigen og de tiltag, der er kommet i kølvandet på den, har 'iværksat noget, som han ikke selv kan styre':

»(Putin er) under det hidtil hårdeste pres i sit politiske liv,« lød det fra Flemming Splidsboel Hansen.

