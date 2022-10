Lyt til artiklen

»Han er blevet en radikaliseret udgave af sig selv.«

Sådan lyder det fra en dansk seniorforsker om den russiske præsident, Vladimir Putin, der denne fredag runder de 70 år – mens hans krig i Ukraine samtidig runder dag nummer 226.

I en række opslag på sin Twitter-profil skriver Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), at Putin med krigen og de tiltag, der er kommet i kølvandet på den, har 'iværksat noget, som han ikke selv kan styre':

»(Putin er) under det hidtil hårdeste pres i sit politiske liv,« lyder det fra Flemming Splidsboel Hansen.

»Tidligere har han plejet sine kernevælgere ved at udskamme og forfølge marginale grupper, især i værdipolitikken. Nu påvirker hans politikker kernevælgernes liv negativt,« skriver han.

Særligt efter den russiske præsident for nogle uger siden annoncerede en delvis mobilisering af reserven, er der opstået kritik af ham – og flere tusinde har taget flugten ud af landet.

»Han (Putin, red.) appellerer nu til deres offervilje, patriotisme, blik for det store billede. Det store billede er blevet mere ekstremt,« lyder det fra seniorforskeren, der forklarer, at 'Putin for mange år siden har ført sin politik helt til kanten':

»Han har lukket langt de fleste samtale- og forhandlingsrum. Nu er der reelt intet tilbage. Han er blevet en radikaliseret udgave af sig selv,« vurderer Flemming Splidsboel Hansen og tilføjer:

»Det vil være endnu sværere for ham end tidligere at gøre indrømmelser. Han må nok fortsætte ad det spor og se, hvor det fører hen og ender.«

