Det er blevet markant billigere at tanke i Sverige, efter at 2023 er blevet til 2024.

Priserne på benzin og diesel og faldet med henholdsvis en og fire svenske kroner. Cirka.

Det skriver Expressen.

Udviklingen er dermed stik modsat den danske, hvor priserne på benzin og diesel faktisk er steget efter nytår,

I Sverige er det valgløfter, der nu et blevet tydelige ved landets tankstationer.

Det er den såkaldte 'reduktionspligt', der er blevet sænket til 6 procent fra det nye års komme. Det gælder fra 2024–2026, og herefter forsvinder den helt.

'Reduktionspligten' skulle ellers være med til at mindske udledningen af drivhusgasser ved at gøre det lovpligtigt at blande biobrændsel i brændstoffet.

»Det har vist sig, at 'reduktionspligten' ikke er effektiv klimapolitik. Vi vælger i stedet at tage hånd om husholdningerne i denne svære økonomiske situation,« lød det fra regeringspartierne Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna og Liberalerna.

Et pristjek hos Circle K viser, at benzin og diesel nu er billigere i Sverige end i Danmark.

Eksempelvis oktan 95 koster nu i Sverige 17,29 svenske kroner, hvilket svarer 11,61 danske kroner.

I Danmark er prisen 13,65 kroner.

Samme sted er dieselprisen nu på 17,89 svenske kroner, hvilket svarer til 12,02 danske kroner.

I Danmark er prisen 12,71 kroner.