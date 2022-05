Mange er i disse dage nervøse for 'abekopper', der både er konstateret fundet i Sverige og Norge.

En virussygdom, der har været kendt i Afrika i mange år, men kun sjældent er set i Europa.

Og de nervøse miner er med god grund, mener USAs præsident Joe Biden.

På et briefingmøde søndag slog han ifølge Reuters fast, at »udbruddet af abekopper er noget, som alle burde være bekymrede over.«

Der er fundet et tilfælde af abekopper i Sverige. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

I forlængelse heraf fortalte han, at de amerikanske sundhedsmyndigheder undersøger mulige behandlinger og vacciner.

»Vi arbejder hårdt for at finde ud af, hvad vi skal gøre,« sagde Joe Biden ifølge nyhedsbureauet.

Der er indtil videre fundet over 100 tilfælde i mindst otte forskellige lande, men der er endnu ingen tilfælde i Danmark.

Tidligere på ugen har speciallæge og forsker i infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse dog slået fast, at han forventer et tilfælde herhjemme indenfor den nærmeste fremtid.

»De vil måske blive indlagt her hos os på infektionsmedicinsk afdeling, fordi vi kan isolere dem, men jeg forventer, det vil være ganske få tilfælde,« sagde Christian Wejse til B.T.

Abekopper smitter via spyt og luftvejssekret, men kan også smitte fra de blærer, der dannes på huden.

Sundhedsstyrelsen oplyste torsdag til B.T., at de ikke forventer en udbredt spredning i Danmark. I samme mail forklarede de, hvad symptomerne er på den sjældne sygdom.

»Abekopper viser sig typisk med blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler. Sygdommen varer normalt 2-4 uger. Sygdommen forekommer hyppigst i Afrika, og der er rapporteret om en dødelighed mellem 1-10 %, men langt de fleste patienter forventes i et sundhedsvæsen som det danske at komme sig helt. Behandling er primært understøttende.«