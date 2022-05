I øjeblikket spreder et udbrud af sygdommen abekopper sig i Europa.

Der er indtil videre fundet over 100 tilfælde i mindst otte forskellige lande, og torsdag meldte den svenske sundhedsstyrelse ud, at sygdommen også er fundet i Sverige.

Christian Wejse, der er speciallæge og forsker i infektionssygdomme ved Aarhus Universitetshospital, forventer, at vi indenfor den nærmeste fremtid vil se tilfælde i Danmark.

»De vil måske blive indlagt her hos os på infektionsmedicinsk afdeling, fordi vi kan isolere dem, men jeg forventer, det vil være ganske få tilfælde,« siger Christian Wejse.

Han understreger, at der slet ikke er nogen grund til at være bekymret for, at abekopper skal skabe en ny epidemi i Danmark med samme alvorlige konsekvenser som corona.

»Det her er slet, slet ikke noget, der ligner. Det er for det første meget mindre smitsomt, og for det andet er det en meget mindre alvorlig sygdom. Det er bare noget, der giver nogle blærer i huden, og så bliver man rask igen,« siger Christian Wejse.

Han fortæller, at sygdommen minder lidt om skoldkopper.

Abekopper er en virussygdom, der smitter via spyt og luftvejssekret, og så kan den også smitte fra de blærer, der dannes på huden.

Der er fundet et tilfælde af abekopper i Sverige. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

I det aktuelle udbrud er det særligt mænd, der har sex med mænd, som er ramt, men det er helt tilfældigt, fortæller Christian Wejse.

»Smitsomme sygdomme smitter i sociale netværk, og et af de netværk, der kører lige nu, er mænd, som har sex med mænd, men smitten er ikke begrænset til den gruppe,« siger Christian Wejse og forklarer, at man i princippet kan blive smittet i metroen.

Der har ikke tidligere været udbrud med abekopper i Europa, og man ved endnu ikke, hvorfor vi ser et udbrud nu, fortæller Christian Wejse.

Det er ikke ualmindeligt, at folk der har været ude at rejse, får konstateret sygdommen, men man plejer ikke at se, at de personer smitter videre.

Christian Wejse fortæller, at det kan skyldes, at der er tale om en variant, som smitter mere, men det kan også handle om, at den andel af befolkningen, der er immun overfor virussen, falder.

I Danmark vaccinerede man mod kopper frem til 1977, og den vaccine beskytter også mod abekopper, men andelen af uvaccinerede stiger, fordi vaccinen ikke længere anvendes.

»Der kan vi måske komme lidt nærmere forklaringen på, hvorfor vi har et udbrud nu, vi får flere og flere generationer, der ikke er koppevaccineret,« siger Christian Wejse.

WHO indkaldte fredag til hastemøde for at drøfte udbruddet af abekopper.

Samme dag fordobledes antallet af konstaterede tilfælde i Storbritannien.

Sundhedsstyrelsen oplyste torsdag til B.T., at de ikke forventer en udbredt spredning i Danmark.

I samme mail forklarede de, hvad symptomerne er på den sjældne sygdom.

»Abekopper viser sig typisk med blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler. Sygdommen varer normalt 2-4 uger. Sygdommen forekommer hyppigst i Afrika, og der er rapporteret om en dødelighed mellem 1-10 %, men langt de fleste patienter forventes i et sundhedsvæsen som det danske at komme sig helt. Behandling er primært understøttende.«

Den danske lægemiddelproducent Bavarian Nordic sagde torsdag, at de havde sikret sig en kontrakt med et uoplyst europæisk land om at masseproducere og levere koppevaccinen, Imvanex, som reaktion på abekoppeudbruddet.