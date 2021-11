Politiet sværmer stadig om huset i Carnarvon, selv om det efterhånden er fem dage siden, at den forsvundne fireårige pige Cleo blev fundet dér.

»Vores fokus i denne uge er at blive helt sikre på, at der ikke har været andre involveret. Det er derfor, at vi stadig er her,» siger betjenten Cameron Blaine ifølge News.com.au.

Det var i onsdags, at den lille australske pige blev fundet i det aflåste hus. I live. I hele 18 dage var Cleo savnet i den opsigtsvækkende sag, inden hun igen kunne genforenes med sine forældre.

Kort forinden var den 36-årige Terence Darrell Kelly blev anholdt, og han er nu sigtet for bortførelse.

Politiet er på sjettedagen i gang med at undersøge huset i Carnarvon. Foto: STRINGER

Men spørgsmålet om, hvorvidt han var alene om tage pigen fra et telt 75 kilometer væk, hvor familien var på camping, er altså stadig ikke afklaret.

»Vi beder alle, der har haft kontakt med hr. Kelly – uanset om man har set ham, mødt ham eller talt med ham i telefonen i den relevante periode – om at kontakte politiet,« siger Cameron Blaine, der i øvrigt var en af de betjente, der fandt Cleo.

Her sad hun ifølge politiets oplysninger alene og legede med noget legetøj i et værelse, da politifolkene tiltvang sig adgang til det aflåste hus.

Siden har Terence Darrell Kelly været i politiets varetægt, mens sagen undersøges til bunds.

Politiets frigav dette billede af Cleo, efter at de havde fundet hende. Efter en tur på hospitalet blev hun hurtigt genforenet med sin mor, stedfar og lillesøster. Foto: HANDOUT

Den formodede gerningsmand har dog også være kortvarigt indlagt på hospitalet, fordi han havde »gjort skade på sig selv« på politistationen i Carnarvon.

Politiet har dog oplyst, at det ikke var i livstruende omfang, og han nu overført til et topsikret fængsel i Perth.

Her skal han i hvert fald side indtil 6. december, hvor han igen skal fremstilles for retten.

Efterforskningen af sagen har været en af de største nogensinde i delstaten Western Australia, og den har trukket overskrifter over hele verden. Politiet har tidligere meldt ud, at de tror, at Cleos kidnapning var en impulsiv handling og ikke nøjere planlagt.