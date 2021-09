Den 12. august blev 22-årige Gabby Petito og hendes forlovede Brian Laundrie stoppet af politiet i Utah.

Optagelser fra episoden viser en grædende Gabby Petito, der oprevet fortæller politiet om parrets skænderi samme morgen.

Nu fortæller en af de tilstedeværende politibetjente, at hun i situationen opfordrede Gabby Petito til at overveje sit forhold til Brian Laundrie.

Det skriver flere medier, heriblandt Deseret News, der har interviewet politibetjenten – Melissa Hulls.

Jeg spurgte hende, om hun var lykkelig i sit forhold med ham Melissa Hulls, politibetjent

Melissa Hulls fortæller, at hun under kontrollen oplevede Gabby Petito og Brian Laundries forhold som 'giftigt', og at hun i situationen formodentlig havde været mere direkte og ærlig overfor hende, end hun skulle have været.

»Jeg spurgte hende, om hun var lykkelig i sit forhold med ham. Og sagde, at det her kunne være en mulighed for at gå en anden vej,« fortæller hun til Deseret News.

Men den kvindelige politibetjent oplevede, at Gabby Petito var utryg ved tanken om, ikke at skulle være sammen med Brian Laundrie.

Melissa Hulls er stadig mærket efter situationen. Og hun fortæller, at hun har svært ved ikke at bebrejde sig selv for 'ikke at have gjort mere'.

Under parrets møde med politiet var det Gabby Petito, der optrådte som den mest aggressive part. Og politiet besluttede at sørge for, at parret efterfølgende var separerede.

Foto: FLORIDA POLICE Vis mere Foto: FLORIDA POLICE

Melissa Hulls fastslår, at det i mødet med parret ikke var politiets opfattelse, at nogen af de to var i fare.

Og hverken Gabby Petito eller Brian Laundrie blev anholdt, mistænkte eller sigtet for noget. Efter et par dage fortsatte de deres roadtrip.

Efterfølgende har det vist sig, at der op til parrets møde med politiet var anmeldt en episode fra en tredjepart. Her var der en, der efter sigende havde set en mand slå en kvinde og efterfølgende køre væk i en bil.

Et opkald, der først senere er kommet frem i lyset. Hvorfor vides ikke.

Brian Laundrie dukkede den 1. september op hjemme i North Port, Florida alene. Han gav ingen forklaring på, hvor Gabby Petito var, og da hun aldrig dukkede op, blev hun ti dage senere meldt savnet.

Nogle dage efter forsvandt også Brian Laundrie. Lige siden har han været eftersøgt af både amerikansk politi og FBI.

På en pressekonference i søndags oplyste FBI, at der var blevet fundet et lig, som er i overensstemmelse med beskrivelsen af Gabby Petito.