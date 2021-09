Svensk politi er kun blevet lidt klogere på, hvorfor der tirsdag morgen skete en eksplosion i et beboelseskvarter i Göteborg.

»Vi tror, at noget er eksploderet, og at det ikke er sket af naturlige årsager,« siger en talsmand fra politiet, Thomas Fuxborg, på en pressemøde.

Han oplyser desuden, at der er indkaldt bombeeksperter til videre undersøgelser af stedet, men at de på grund af omstændighederne endnu ikke har haft adgang til »visse steder«.

På et spørgsmål om, hvorvidt noget kan være placeret ved lejlighedskomplekset – der derefter er eksploderet, lyder det:

Masser af brandfolk har været sat ind. Foto: 9200 BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT Vis mere Masser af brandfolk har været sat ind. Foto: 9200 BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

»Formodentlig ja,« siger Thomas Fuxborg, der tilføjer, at politi også kigger nærmere på, om der eventuel findes »et muligt mål« i bygningen.

Der har været usikkerhed om, hvor mange der egentlig er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen, der fandt sted kort før kl. 05 i morges. Øjenvidner har fortalt om beboere, der hoppede ud af vinduer eller klatrede ned fra deres lejligheder ved hjælp af sammenbundne lagner.

Der har været nævnt tal som tre til fire alvorligt tilskadekomne samt ti lettere tilskadekomne.

På pressemødet bliver det dog oplyst, at seks personer er blevet kørt til hospitalet i ambulance. Alle over 16 år.

»De virker til at være kommet alvorligt til skade,« oplyser Jenny Carlsson, der er ansvarlig for indsatsen på sygehuset:

»Flere personer er kørt til hospitalet med lettere skader i en bus.«

En eller muligvis flere brande er siden opstået i bygningen, der blev ramt af eksplosionen, lige som der også opstod kraftig røgudvikling.

På pressemødet, der bliver holdt lige uden bygningen, hvor eksplosionen fandt sted, lyder det, at det ved 11-tiden stadig brænder i bygningen.

»Jeg kan ikke sige, at vi har fuld kontrol over branden endnu. Jeg kan heller ikke sige, hvad der har udløst branden, for lige nu arbejder vi bare på at slukke den,« siger indsatsleder Martin Lindsten fra brandvæsenet.

