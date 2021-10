Oplysningen fylder bare en enkelt linje.

»Spørgsmålet om, hvorvidt bilulykken kan være forårsaget af nogen anden, efterforskes af den politimyndighedens Nationale Operative Afdeling,« lyder det.

Det er i en også ellers kortfattet pressemeddelse fra den svenske anklagemyndighed, at det nu er kommet frem, at den bilulykke, der kostede den kontroversielle kunstner Lars Vilks og to betjente livet, undersøges af to spor. Det skriver Aftonbladet.

Det ene spor – hvorvidt bilykken kan være forårsaget af en udefrakommende – har indtil videre været hemmeligholdt af politiet.

Ulykkesstedet har været spærret af i flere dage. Men er nu åben for trafik igen. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Ulykkesstedet har været spærret af i flere dage. Men er nu åben for trafik igen. Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

HidtilI har politiet sagt, at man mener at, der var tale om en ulykke ud fra en teori om, at der kan være sket en dækeksplosion forud for den voldsomme ulykke, hvor den specialarmerede politibil endte i den modsatte kørebane og kolliderede med en lastbil.

I en mail til Expressen lyder det fra den Nationale Operative Afdeling (Noa), at det andet sport af efterforskningen er blevet rubriceret som 'mord'.

Det lyder dog videre, at man ikke vil svare på, hvornår efterforskningen begyndte, eller hvorfor det benævnes 'mord'. Det er ikke engang muligt at få at vide, hvem der står i spidsen for den hidtil hemmeligholdte del af efterforskningen.

»Det er to uafhængige efterforskninger. Der er den, som gælder ulykken, og der er den, der handler om mistanken om ydre påvirkning, som ledes af Noa,« lyder det fra Noas presseafdeling:

»Det handler ikke udelukkende om, hvorvidt der findes nogen derude.«

SVT skriver videre, at Noa har oplyst til nyhedsbureauet TT, at Noa har overtaget efterforskningen af det ene spor fra Region Syd-politiet, fordi »upartiskheden bliver større, hvis nogle andre står i spidsen for mordefterforskningen«.

Forstået på den måde, at Lars Vilks to døde livvagter kom fra netop Region Syd.

Der henvises også til, at arbejdsbyrden er stor i regionen lige nu på grund af en stor forestående konference i Malmö.

Det var søndag eftermiddag, at Lars Vilks og de to betjente kørte galt på E4-motorvejen ved Markaryd. Endnu vides det altså ikke, hvorfor det gik så grueligt galt.

En tidligere – anonym – livvagt for Lars Vilks har til SVT udtalt, at han ikke tror, at der er tale om et attentat.

»Jeg kan ikke forestille mig, at det er noget andet end en ulykke,« siger han:

»For mig virker det til, at det er det største af alle tænkelige uheld, der er sket.«