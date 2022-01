Årets næstsidste dag fik afventende togpassagerer ved en station i Istanbul sig noget af en overraskelse.

Pludselig kom der en personbil kørende på skinnerne.

Chaufføren i bilen var var også chokeret. Han havde ved et uheld taget et forkert sving på en hovedvej i den tyrkiske storby.

Det hele fandt sted torsdag 30. december i byens Fatih-distrikt.

Nogle af de passagerer, der ventede på Topkapi-stationen i området, lænede sig frem for at se, hvor køretøjet var på vej hen. Andre skyndte sig at ringe efter brandvæsen og politi.

Redningsfolk kom personbilen og chaufføren til undsætning. Det var nemlig ikke muligt for manden at dreje af skinnerne. Bilens dæk sad fast mellem dem.

Heldigvis kom igen kom til skade ved hændelsen. Heller ikke bilen.

Du kan se det hele ske i videoen øverst i artiklen.