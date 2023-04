Lyt til artiklen

Bølgerne går ofte højt i det britiske parlament, og påskens helligdage er heller ingen undtagelse.

For oppositionspartiet Labour har søsat en ny politisk kampagne med en omstridt plakat, der vækker stor forargelse og kritik, skriver Sky News.

Ordlyden beskyldes for at være direkte beskidt, og det er ikke kun hos Det Konservative Parti, at plakaten har sat sindene i kog.

Også et af Labours fremtrædende parlamentsmedlemmer tager afstand fra kampagnen, som partiet offentliggjorde skærtorsdag på det sociale medie Twitter.

Labours plakat viser den konservative premierminister Rishi Sunak og hævder, at han ikke mener, at pædofile sexkrænkere bør komme i fængsel.

'Synes du, at voksne, der er dømt for seksuelle overgreb på børn, skal i fængsel? Det gør Rishi Sunak ikke,' står der på plakaten.

Labour is the party of law and order. pic.twitter.com/EP6VXToK9z — The Labour Party (@UKLabour) April 6, 2023

Politiske modstandere og kritikere har stemplet Labours kampagne som 'gutter politics'. Et udtryk, der direkte kan oversættes til 'rendestenspolitik'.

I et interview med nyhedskanalen Sky News forsvarer Labour-profilen Lucy Powell imidlertid plakaten.

Dog erkender hun, at den »ikke vil falde i alles smag«.

»Det er en politisk kampagne. Jeg er tryg ved at være på dit program her til morgen og forsvare det, vi taler om, som er nogle virkelig alvorlige spørgsmål omkring det strafferetlige system, og hvordan dette land bare ikke håndterer det,« siger Lucy Powell.

Labours kampagne henviser til data fra justitsministeriet, der viser, at 4.500 voksne dømt for seksuelle handlinger på børn undgik en fængselsdom, siden De Konservative kom til magten i 2010.

Det benytter Labour – måske ikke overraskende – til at slå sig på at være et 'lov og ordens-parti', der vil 'låse farlige kriminelle inde'.

Fremtrædende Labour-medlem John McDonnell er dog ikke begejstret for måden, budskabet bliver fremsat.

»Det er ikke den slags politik, som et Labour-parti, der har tillid til sine egne værdier og forbereder sig på at regere, bør engageres i.«

»Jeg siger til de mennesker, der har taget beslutningen om at offentliggøre denne annonce: Venligst træk den tilbage. Labour er bedre end dette,« siger han ifølge Sky News.

Synes du også, at plakaten er under bæltestedet?

Andre kritikere beskylder Labour for at bruge samme metoder, som oppositionspartiet i sin tid kritiserede tidligere premierminister Boris Johnson for.

Johnson anklagede oppositionens leder, Labour-partiets Keir Starmer, for i sit tidligere job som direktør for de offentlige anklagere ikke at have retsforfulgt en af Storbritanniens værste sexforbrydere, tv- og radiovært Jimmy Savile.

Compassion in Politics, en kampagneorganisation, der arbejder på at 'rydde op' i den offentlig debat i Storbritannien, opfordrer Labours partiformand Sir Keir til at trække annoncen tilbage og undskylde.

»Denne form for politisk diskurs forgifter det vand, som vi alle skal drikke af. Det driver had og sænker standarder,« siger meddirektør Jennifer Nadel til Sky News.

En talsperson for Labour afviser kritikken.

»De Konservative har ladet farlige, dømte kriminelle færdes frit i gaderne. Labour er lov og ordens parti, og vi vil gennemføre hårdere straffe for farlige kriminelle,« siger talspersonen til Sky News.