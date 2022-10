Lyt til artiklen

Det sker med jævne mellemrum. Oversvømmelser rammer igen Thailand med tusindvis af oversvømmede huse som resultat.

Det begyndte i den nordøstlige del af landet, men langsomt bevæger vandet sig mod hovedstaden Bangkok. Det skriver Bangkok Post.

Der er tale om en stor mængde vand fra de nordlige provinser, der nu løber ned mod provinserne i den centrale del af landet.

Det kan blive en situation, der skaber ødelæggelser for beboerne, som bor langs med floden Chao Phraya. Det betyder også dem, som bor ved floden i Bangkok.

Dæmningen ved byen Chai Nat over den mægtige Chao Phraya-flod styrer, hvor meget vand der slipper igennem til provinserne ved Bangkok. Foto: Google Maps Vis mere Dæmningen ved byen Chai Nat over den mægtige Chao Phraya-flod styrer, hvor meget vand der slipper igennem til provinserne ved Bangkok. Foto: Google Maps

Mængden af vand, der flyder ad Chao Phraya gennem det store delta nord for Bangkok, reguleres af en dæmning, der løber på tværs af floden ved byen Chai Nat.

Den mængde vand blev søndag forøget til 3.113 kubikmeter pr. sekund. Det er det højeste hidtil i år.

Den nye hastighed får direkte betydning for de provinser, der ligger nede ad floden. Oversvømmelserne kan stige, og bestræbelserne på at stoppe dem, kan bliver mere besværliggjort.

Den øgede vandgennemstrømning ved Chao Phraya-dæmningen i Chai Nat har allerede fået vejen mellem den gamle by Ayutthaya og distriktet Sena til at stå under vand i mandags.

En dreng leger med en 20-bathseddel i munden på en oversvømmet vej i Nonthaburi nær Bangkok i Thailand. Foto: CHALINEE THIRASUPA Vis mere En dreng leger med en 20-bathseddel i munden på en oversvømmet vej i Nonthaburi nær Bangkok i Thailand. Foto: CHALINEE THIRASUPA

Thailands nationale vandkommando central (NWCC) har også udstedt sin egen advarsel om, at vandstanden i mange af landets reservoirer stiger.

De værste oversvømmelser ramte Thailand i 2010 og 2011. Over 500 mennesker mistede livet, da floderne gik over deres bredder.

I 2017 omkom mindst 40 mennesker i de sydlige provinser på grund af vandet, og i 2019 kostede to ugers oversvømmelser 32 mennesker livet.