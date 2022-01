De seneste dage er der kommet voldsomme billeder ud fra det centralasiatiske land Kasakhstan.

Kampe mellem demonstranter og politi og militær har resulteret i adskillige dødsfald, nedbrændte bygninger og personer, der er blevet overfaldet og tævet i Almatys gader. Men nu er en noget overraskende video dukket op på sociale medier.

Ifølge en journalist på det tyske medie Bild skal videoen stamme fra det sydlige Kasakhstan.

Og det, man ser på videoen, er dusinvis af personer klædt i Nationalgardens uniformer. Omkring 100, anslås det.

Flere af dem marcherer i gaden sammen med andre demonstranter med en hånd rejst over hovedet, mens de modtager oprejste tommelfingre fra omkringstående kasakher. Åbenbart i solidaritet med demonstranterne.

Store dele af internettet er blevet lukket ned i Kasakhstan, siden protester ramte landet 2. januar.

Derfor er det svært at få verificeret videoens ægthed.

Men det kan potentielt være et markant vendepunkt i konflikten, som først begyndte som utilfredshed med en voldsom stigning i gaspriser, men som siden udviklede sig til en folkelig opstand mod præsident Kasym-Jomart Tokajev.

Video af medlemmer af den kasakhiske Nationalgarde, som angiveligt nedlagde deres våben og deltog i demonstrationen mod regimet. Foto: bayashatalibek / TikTok Vis mere Video af medlemmer af den kasakhiske Nationalgarde, som angiveligt nedlagde deres våben og deltog i demonstrationen mod regimet. Foto: bayashatalibek / TikTok

Stigningen i gaspriser kom som konsekvens af, at præsidenten havde fjernet et prisloft på gas, hvilket fik prisen for almindelige borgere i landet til at mangedobles.

Siden har præsident Kasym-Jomart Tokajev valgt at genindføre prisloftet. Alligevel er demonstrationerne fortsat i flere dele af landet med adskillige dødsfald til følge.

Således anslår mediet Kyiv Independent, at 18 soldater har mistet livet i sammenstød, mens dusinvis af protestanter har lidt samme skæbne.

I alt skal næsten 2.300 personer være blevet anholdt.

Demonstranter i sammenstød med sikkerhedsstyrker i Almaty, Kasakhstan. Foto: ALEXANDER KUZNETSOV Vis mere Demonstranter i sammenstød med sikkerhedsstyrker i Almaty, Kasakhstan. Foto: ALEXANDER KUZNETSOV

Situationen er af præsident Kasym-Jomart Tokajev blevet beskrevet som værende foranledet og opildnet af terrorister støttet af udenlandske magter.

Derfor udstedte han tidligere et dekret om, at politi og militær måtte 'skyde for at dræbe' for at få situationen under kontrol.

Samtidig har militærenheder fra flere tidligere sovjetstater haft deres indtog i Kasakhstan for at støtte regimet. Det gælder blandt andet såkaldte 'fredsbevarende' soldater og køretøjer fra Rusland og Kirgisistan.

Kasym-Jomart Tokajev har i flere og længere tråde på Twitter været ude og forsøge at forklare og klarlægge, hvordan han ser situationen.

Her skriver han på engelsk og tydeligt henvendt til det internationale samfund blandt andet, at han så sig nødsaget til at fyre landets regering og indføre udgangsforbud.

»Analysen af situationen viste, at Kaskhstan står over for en bevæbnet modstand, der er velforberedt og koordineret af terroristgrupper, som er trænet uden for landet. Jeg beordrede den nationale antiterrorenhed til at eliminere truslen mod den nationale sikkerhed og beskytte almindelige kasakheres hjem og liv,« skriver præsidenten blandt andet.

Og i et nu slettet tweet fremgår det, hvilken modstand han mener, landet står overfor.

Her skriver Kasym-Jomart Tokajev, at antallet af terrorister i hovedbyen Almaty var på 20.000.

Kasakhstans præsiden Kasym-Jomart Tokajev. Foto: HANDOUT Vis mere Kasakhstans præsiden Kasym-Jomart Tokajev. Foto: HANDOUT

Et tal, der på ingen måde er beviser på.

Situationen i Kasakhstan er hurtigt blevet international storpolitik. Og potentielt dårlige nyheder for den russiske præsident, Vladimir Putin, der allerede har sit militær travlt optaget flere andre steder.

»Hvis vi ser på det med russiske imperiebriller, så er Kasakhstan afgørende. Hvis de vigtigste lande er Hviderusland og Ukraine, så er Kasakhstan klart nummer tre. Vi taler tit om russisk strategisk dygtighed, men her har Putin altså begået store fejl. I virkeligheden er han jo ved at støde de allervigtigste lande fra sig,« har ruslandsekspert Flemmings Splidsboel tidligere udtalt til B.T.

Han slog også fast, at krisen i landet skyldes en stor utilfredshed i befolkningen.

»Det her er meget alvorligt, og det handler om meget mere end benzinpriser. Der er dyb frustration blandt mange over hverdagen og korruption i regeringen. Nu vælger præsidenten så at bede russerne om hjælp, og det er bestemt ikke populært blandt alle. Man har faktisk arbejdet på større uafhængighed fra Rusland i årevis,« siger Rusland-ekspert Flemming Splidsboel, ekspert i global sikkerhed ved DIIS, til B.T.