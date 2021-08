»Det er ganske ulideligt.«

Normalt forbinder man det italienske med lækker mad, god vin og flot natur.

De seneste dage har det dog været kendetegnet ved en ekstrem varme og mange naturbrande.

Således blev der onsdag målt en ny europæisk varmerekord. Svedende 48,8 grader blev der målt på øen Sicilien.

Den voldsomme varme har sat fut i mange skovbrande på øen. Foto: VIGILI DEL FUOCO Vis mere Den voldsomme varme har sat fut i mange skovbrande på øen. Foto: VIGILI DEL FUOCO

En trykkende varme, der er meget ubehagelig at boltre sig i, forklarer Ulla Meucci, der har boet i og besøgt Italien i omkring 40 år.

»Det har været ekstremt varmt. Jeg har aldrig oplevet det så voldsomt før,« siger hun.

Hun er tilknyttet Højskolen på Sicilien, men er i øjeblikket på ferie på øen.

Den bastante varme er dog ikke noget, som hun nyder.

64-årige Ulla Meucci har aldrig oplevet en lignende varme. Foto: Ulla Meucci Vis mere 64-årige Ulla Meucci har aldrig oplevet en lignende varme. Foto: Ulla Meucci

»Man bliver simpelthen så doven, og folk hamstrer drikkevarer. Man kan først holde ud at bevæge sig udendørs efter solnedgang.«

Men selvom det er mere tåleligt om aftenen og natten, så har temperaturerne alligevel holdt sig oppe omkring eller over 30 grader natten over. Nu er den værste varme væk, og det er Ulla særdeles glad for.

Selv de ældre borgere på øen kan ikke erindre en så langvarig og barsk hedebølge, fortæller Ulla Meucci.

Varmen har netop været så voldsom, at det også har resulteret i rigtig mange skovbrande. Skovbrande som efterhånden er kommet under kontrol, men den nordlige del af øen var indhyllet i røg i 5-6 dage, der gjorde, at man knap kunne se himlen.

»Der er både skovbrande, vulkanen Etna i udbrud, og hedebølgen – der har været alle varmekilder på en gang,« fortæller hun.

På Sicilien er der nu erklæret undtagelsestilstand i et halvt år. Men det tror Ulla skyldes, at præsidenten ikke har været forberedt på skovbrandene og derfor ønsker flere midler og ressourcer.

Der spekuleres også i, om nogle af skovbrandene er påsatte, fordi der er private interesser, da private selskaber står for slukningsarbejdet.

Den forrige europæiske varmerekord stod i 44 år, men den spritnye står måske kun et par dage. Den voldsomme varme bevæger sig nu vestover til Spanien, der i de kommende dage kan få helt op omkring 50 graders varme.

Mange danskere er på ferie i Sydeuropa i disse dage, og derfor anbefaler Udenrigsministeriets Borgerservice, at man orienterer sig hos de lokale myndigheder. Er man i områder nær skovbrande, anbefaler de også, at man kontakter sin familie, så de ved, at man er okay.