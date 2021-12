Da kuglen gennemborede døren til klasselokalet, reagerede lærer og elever med det samme.

Mens døren øjeblikkeligt blev låst og barrikaderet, begyndte Kristina Myers at dele lommeregnere ud til klassekammeraterne. Det var den mest våbenlignende genstand, hun lige kunne finde.

»Hvis min lærer ikke havde låst døren, ville alle i klassen havde været døde. Det er jeg helt sikker på. Jeg havde allerede accepteret det,« fortæller hun til Washington Post.

For tirsdag skete det igen. På en skole i USA.

Et masseskyderi.

»Det er nok alle forældres værste mareridt,« som guvernøren for staten Michigan, Gretchen Whitmer, senere på dagen grædende konstaterede på et pressemøde.

Denne gang har det kostet fire elever livet på Oxford High School i den lille by af samme navn en times kørsel nord for Detroit. 14-årige Hana St. Juliana og 17-årige Madisyn Baldwin omkom på stedet, mens 16-årige Tate Myre døde i en patruljevogn, der forsøgte at nå frem til et hospital med den hårdt sårede dreng. Onsdag døde 17-årige Justin Schilling.

Yderligere seks elever mellem 14 og 17 år blev såret i skyderiet, heraf er tre i kritisk tilstand med skudsår i hoved og bryst. En lærer slap med overfladiske skrammer og blev hurtigt udskrevet fra hospitalet.

Forældre er mødt op for at hente deres børn efter masseskyderiet. Foto: Eric Seals/USA TODAY NETWORK Vis mere Forældre er mødt op for at hente deres børn efter masseskyderiet. Foto: Eric Seals/USA TODAY NETWORK

Imens pibler de skræmmende detaljer om skyderiet pibler frem fra de nærmeste øjenvidner, eleverne.

»Jeg sad ved siden af døren, da jeg hørte lydene: 'Bum, bum, bum, bum, bum, bum'. Der er mange høje lyde på en skole, så vi vidste det ikke med 100 procents sikkerhed, men da vi alle hørte det samme, tænkte vi, at det var bedre at være på den sikre side,« som Brendan Becker fortæller til New York Times:

»Vi bombarderede døren med borde, stole og alt, hvad vi kunne finde for at blokere den fuldstændigt.«

Andre elever fortæller om, hvordan de øjeblikkeligt forsøgte at gennemføre de sikkerhedsprotokoller, de har lært for at kunne håndtere sådan nogle situationer.

Mange indbyggere i Oxford samledes og sørgede i løbet af tirsdagen. Foto: Matthew Hatcher Vis mere Mange indbyggere i Oxford samledes og sørgede i løbet af tirsdagen. Foto: Matthew Hatcher

Og så er der også den video, der er optaget af en elev inde fra et klasselokale. Her kan man se en flok elever, der har gemt sig, da en stemme uden for døren råber ind:

»Det er politiet. Det er sikkert at komme ud.«

En elev råber tilbage: »Vi er ikke villige til at løbe den risiko lige nu.«

Hvorefter personen uden for døren siger: »O.k. Bare åbn døren og kig mig i øjnene, bro.«

Da eleverne hører brugen af det ungdommelige udtryk 'bro', springer de op.

»Han sagde 'bro'. Rødt flag,« som en af eleverne udbryder.

Herefter flygter alle eleverne ud ad et vindue, hen over et snefyldt område og ind på en gang, hvor en betjent i uniform tager imod dem.

Den lokale politichef Michael Bouchard har bekræftet, at gerningsmanden gik fra klasselokale til klasselokale og forsøgte at komme ind ved at udgive sig for at være en politibetjent. Se videoen her:

@shwifty766 All prayers out for Oxford high school and to all my classmates #prayers #prayersneeded #oxfordhighschool #fyp #fypシ #capcut ♬ original sound - ItsShwifty

Andre elever – som Callum Gross – fortæller noget lignende. At gerningsmanden også forsøgte at komme ind i det klasseværelse, hvor han og flere andre befandt sig. Forgæves.

»Efter det kunne vi høre skrig. Folk skreg om hjælp, men der var ikke noget, vi kunne gøre,« som han siger.

Politiet har oplyst, at man fik mere end 100 alarmopkald om masseskyderiet, der fandt sted op mod klokken 13 lokal tid.

Da politiet ankom til Oxford High School, blev gerningsmanden anholdt bare fem minutter senere. Han havde stadig en ladt pistol på sig og masser af ubrugt ammunition.

Onsdag blev den 15-årige dreng, der er elev på skolen, så sigtet for blandt andet drab og terrorisme. I den forbindelse sagde anklager Karen McDonald, at der er »et bjerg af digitalt bevismateriale.«

Politichef Michael Bouchard har fortalt, at våbnet blev købt af drengens far kun fire dage før tirsdagens tragiske hændelser. Altså i fredags.

Ifølge Education Week, der kortlægger masseskyderier på amerikanske skoler, har der nu været 28 episoder på amerikanske skoler i år. Heraf har 20 af dem fundet sted siden 1. august.

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer kalder det ifølge ABC News »et unikt amerikansk problem, som det er nødvendigt at italesætte«.

»Ingen bør være bange for at gå i skole, på arbejde eller i kirke. Det er på tide, at vi står sammen og hjælper børn til at kunne føle sige sikre på deres skoler,« siger hun.