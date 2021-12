Onsdag aften har Beredskab og Sikkerhed været massivt til stede ved Kattegatcenteret i Grenaa.

Her har kombinationen af en kraftig vind og en høj vandstand nemlig ført til en oversvømmelse.

Det bekræfter Anders Jensen, der er operationschef ved Beredskab og Sikkerhed, over for B.T.

»Der har været en oversvømmelse på stedet, fordi havvandet er trængt ind. Og det er simpelthen vejret, der har gjort det,« fortæller Anders Jensen til B.T.

Sikkerhed og Beredskabet har derfor været ved Kattegatcenteret siden klokken 18.30, hvor de har forsøgt at begrænse vandmassen fra at trænge ind i bygningen.

»Vi er til stede derude med ti mand, der har lagt sandsække og suget vand med pumper indenfor,« fortæller han.

Udover Beredskab og Sikkerhed oplyser han også, at der er et følgeskadefirma til stede, som skal hjælpe til.

Oversvømmelserne har indtil videre forårsaget, at der har været problemer med strømmen i bygningen.

Operationschefen oplyser dog, at situationen er under kontrol, og at det ikke har påvirket de mange dyr, der er i Kattegatcenteret.

»Situationen er under kontrol, men vi forventer at være derude lidt endnu,« afslutter Anders Jensen til B.T.